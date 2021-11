El PSOE de Córdoba acude al congreso regional con 40 delegados y 136 enmiendas

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, que encabeza la delegación cordobesa al XIV Congreso del PSOE-A, conformada por 40 personas, ha afirmado que se acude a este encuentro con el objetivo de "reafirmar el liderazgo" del secretario general regional, Juan Espadas, y de "aportar la fuerza del socialismo cordobés para recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía".

"Ahora, más que nunca, es necesario que nuestro partido esté unido, fuerte y cohesionado para hacer frente a las políticas que las derechas están llevando a cabo en nuestra tierra y que están desmantelando los servicios públicos", ha asegurado Ruiz en un comunicado.

El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que del cónclave que se celebra estos días en Torremolinos (Málaga) se va a salir con un proyecto "progresista, sólido, fuerte y unido para dar respuesta a lo que los andaluces están demandando". "El PSOE es un partido de gobierno y vamos a demostrar que somos la única alternativa", sentencia.

En este sentido, Ruiz ha afirmado que el PSOE de Córdoba va a trabajar junto a Espadas para "dar respuesta y constituir un gobierno de la Junta que sea sensible con la ciudadanía, que apueste por lo público y por el fortalecimiento y blindaje de la educación y sanidad públicas y por la atención a la dependencia, así como por la generación de empleo, todo ello con la mirada puesta en el municipalismo".

El PSOE de Córdoba ha presentado 136 enmiendas a la ponencia marco que se debatirá en el Congreso Regional estando la mayoría de ellas enfocadas en la defensa de la educación pública como base del progreso científico y técnico, del desarrollo económico y de la dimensión social, así como una "apuesta firme" por la bajada de las ratios de las aulas para favorecer una atención educativa más individualizada. A ello suma "la importancia de la apuesta por la colaboración y cooperación entre administraciones para potenciar el municipalismo".

Por último, el secretario general del PSOE de Córdoba ha destacado que se tiene por delante "el gran reto de una recuperación justa para que todos salgamos juntos de esta crisis sanitaria, social y económica sin dejar a nadie atrás". "Los socialistas vamos a estar una vez más a la altura para dar respuesta a lo que Andalucía necesita", concluye.

