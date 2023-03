Los Premios Averroes de Córdoba celebran su 50 aniversario con un año de actividades

Los Premios Averroes de Córdoba cumplen este año su 50 aniversario y, para celebrarlo, llenarán el calendario cultural de la ciudad con distintas actividades conmemorativas. Los premios, creados en su día por la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios, han logrado consolidarse como una de las citas ineludibles de la agenda social y cultural en Córdoba.

Fue en el año 1973 cuando se otorgó el primer Premio Averroes “con el único objetivo de premiar y reconocer los valores propios de la naturaleza del hombre desarrollados, a lo largo de su vida y de su obra, en bien de la humanidad”, según reza en la historia de los premios que recuerda la asociación en su página web.

“Los fundadores eran amantes de la cultura y, sobre todo, de la ciudad de Córdoba, que decidieron poner esto en marcha”, recuerda para Cordópolis el presidente de la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba, Antonio Campos.

Con el tiempo, los premios se consolidaron en el calendario social y cultural de Córdoba y, de una sola distinción en 1973, se abrieron a premiar varios ámbitos de la vida cordobesa y nacional. Primero, en el año 2000, “decidimos abrir los premios a nivel nacional”, explica Campos. Posteriormente, en el año 2003, fue cuando el Premio Averroes de Oro fue ampliado a los Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, unos premios abiertos a los campos de las Ciencias Médicas, Investigación Científica y Técnica, Bellas Letras y Nobles Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Valores Humanos, Concordia y Deportes.

“Los nuevos Premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, distinción que otorga anualmente, la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes, han sido creados para galardonar la labor científica, técnica cultural y humana realizada por personas, equipos de trabajo o instituciones cuyos logros constituyan un ejemplo para la humanidad”, siguiendo así su objetivo original.

Ahora, desde “la alegría y la ilusión” de la conmemoración del 50 aniversario de estos galardones, sus promotores destacan la importancia y el significado de estos premios a día de hoy. “Es muy bonito que, aunque no exista una recompensa económica, los premiados sigan acudiendo. Nos emociona que tantas figuras célebres reconozcan este galardón”.

Decenas de personas y entidades han sido galardonadas a lo largo de todos estos años. Entre los nombres propios en los distintos campos que se premian, cabe destacar en el de las ciencias médicas a Mariano Barbacid como bioquímico y María Blasco como la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; en el de las letras, al escritor Arturo Pérez Reverte, como figura nacional de renombre. Tanto la selección española de fútbol, como la de baloncesto han sido galardonadas por sus méritos deportivos durante las últimas décadas. Y con un galardón especial, vino a Córdoba a recoger su premio la reina emérita Doña Sofía, en 2008.

“Estamos muy contentos por esta celebración” en la que aseguran que están poniendo todo su trabajo para conmemorar este medio siglo: “Esperemos que los cordobeses estén con nosotros”.

Para este año, la Asociación Profesional de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba Círculo Cultural Averroes ha preparado un programa de actividades para esta primavera, que se completará con otros eventos en otoño, antes de la entrega de los 50 Premios Averroes de Córdoba.

Con entrada libre hasta completar aforo, en este año 2023 invitan a la ciudadanía a participar en el próximo ciclo de conciertos y conferencias, que comienza este próximo sábado y se extenderá hasta el mes de mayo:

CONCIERTO CULTURAL AVERROES DE ORO

18 de marzo | 19:30 horas | Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab” (Av. de los Piconeros)

ÓPERA Y PIANO: Elena Salvatierra (soprano) | Elena Frutos (piano)

CONFERENCIA: «¡Qué queda por decir, Madre querida...?»

21 de marzo | 20:00 horas | Fundación Miguel Castillejo (Plaza de las Doblas)

A cargo de Juan José Jurado Jurado, Hermano de Ntra. Sra. de los Dolores, premiada con el Averroes de Oro 2014.

LA FIESTA DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA

20 de abril | 20:00 horas| Fundación Cajasol (Av. Ronda de los Tejares, 32)

A cargo de Juan José Primo Jurado, director del Patrimonio Andaluz Histórico.

ARCHIVO DE INDIAS: Documentos que unen continentes

11 de mayo | 20:00 horas |Fundación Cajasol (Av. Ronda de los Tejares, 32)

A cargo de Esther Cruces Blanco, directora del Archivo General de Indias, premiado con el Averroes de Oro 2022.

