La pensión media en Córdoba roza ya los 1.000 euros al mes

El importe de la pensión media en la provincia de Córdoba roza ya los 1.000 euros al mes, según el último balance, con respecto a los datos de marzo, difundidos por el Ministerio de la Seguridad Social del Gobierno de España.

En concreto, la pensión media en la provincia de Córdoba es ya de 992 euros al mes. Son apenas dos euros más que en el mes anterior. Pero 92 euros más al mes que hace justo un año. Este nuevo ajuste se produjo con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado, que contemplaron un incremento en las pensiones de un 8%.

En España, la pensión media del sistema asciende en marzo a 1.192,3 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.372 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.530,9 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 913,6 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.672,3 euros, y es de 1.521,2 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de febrero de 2023 (último dato) a 1.524 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 849,6 euros al mes.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en 2022 ha sido de 21,15 días en el caso de la jubilación y de 19,46 días en las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 11.945,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 10,8% más que en igual mes de 2022, tras su revalorización en un 8,5% para este año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en los últimos doce meses, el mismo porcentaje que en 2022, pero inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también al de 2021 (12,1% del PIB).

En marzo de este año se han abonado 10.019.006 pensiones contributivas, un 0,9% más que hace un año. Del total de pensiones, más de 6,33 millones eran pensiones de jubilación y 2,35 millones eran pensiones de viudedad.

