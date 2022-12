La pensión media en Córdoba alcanza los 909 euros, tras subir un 5,5% en el último año

La pensión media en Córdoba ha subido un 5,5% en el último año hasta los 909 euros. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la diferencia entre lo que cobra de media un cordobés pensionista y otro del resto de España es de 185 euros. Justo hace un año, esa brecha era de 209 euros.

En España, la pensión media es de 1.094 euros al mes, con una subida en el último año de un 5,2%, algo más moderada que en Córdoba.

En Andalucía, la media está en 978 euros al mes, una diferencia de 69 euros, respecto a la provincia de Córdoba.

En la provincia de Córdoba hay un total de 175.484 pensionistas, según los datos publicados este martes. El número de pensionistas ha crecido un 0,4% en el último año. El incremento en el número de pensionistas en Córdoba es inferior al que se produce en España, que es del 0,74% en el último año.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 10.943 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 6,15% más que en el mismo mes de 2021, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha precisado que, en términos homogéneos, el aumento del gasto es del 4,5% interanual.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en el último mes del año, porcentaje inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 (12,1% del PIB).

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de diciembre se han destinado a pensiones de jubilación, en concreto, el 72,6%, es decir, 7.939,6 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 1.842,1 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 982,6 millones; las de orfandad, a 150 millones de euros; y las prestaciones en favor de familiares, a 28,8 millones.

En diciembre de este año se han abonado 9.994.836 pensiones contributivas, de las cuales 6.302.297 son de jubilación, 2.356.613 de viudedad, 949.781 de incapacidad permanente, 341.311 de orfandad y 44.834 en favor de familiares.

El número de pensiones creció a un ritmo interanual del 0,8%, por debajo de la tasa del 1,1% de un año antes.

Por su parte, el número de pensionistas es de 9.053.550 a 1 de diciembre, de los cuales 4,6 millones son hombres y 4,5 millones mujeres. La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona.

La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas, de las cuales el 60,7% son hombres, al tiempo que la pensión de viudedad la perciben como principal prestación 1,6 millones de personas, el 95,9% de ellas mujeres.

Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (944.494), orfandad (324.005) y en favor de familiares (44.111).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó también un 5,32% interanual, hasta situarse en 1.094,87 euros mensuales.

La pensión media de jubilación alcanzó en diciembre los 1.259,8 euros mensuales, un 5,32% más que en el mismo mes del año pasado.

Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.407 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 838,6 euros al mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.455,4 euros, y es de 1.398,7 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de noviembre de 2022 a 1.378,65 euros mensuales (último dato), mientras que la pensión media de viudedad es de 781,7 euros al mes.

Entre enero y noviembre se han tramitado 315.804 expedientes de jubilación y 138.058 de viudedad. La media de resolución de estos expedientes ha sido de 21,80 días en el caso de la jubilación y de 19,77 días en las pensiones de viudedad.

Con fecha 1 de diciembre, 388.235 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que un 92,6% son mujeres (359.365). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 61,2 euros.

De las 388.235 pensiones complementadas, el 21,8% corresponde a pensionistas con un hijo (84.599), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad.

Además, el 47,2% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (183.291); el 19,9%, con tres (77.234) y con cuatro hijos, el 11,1% (43.111).

Este complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2022, de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior.

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.350 millones de euros en el mes de noviembre de 2022, último dato disponible.

El número de pensiones en vigor fue de 691.931, 12.228 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,8% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

