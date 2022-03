Pedro Sánchez visitará este martes a las tropas cordobesas en Letonia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará esta martes a Letonia para visitar a las tropas españolas desplegadas en este país en el marco de una misión de la OTAN para reforzar la seguridad de este país báltico frente a la amenaza de Rusia, según ha confirmado Moncloa. Los militares son 150 soldados de la base de Cerro Muriano en Córdoba, enviados en misión especial.

El anuncio de la visita lo ha hecho la Alianza Atlántica, a cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, acompañará Sánchez en su visita a la base militar de Adazi, donde está desplegado el contingente español.

Asimismo, también estarán presentes el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karin, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que se encuentra realizando una gira por varios países europeos con motivo de la guerra de Ucrania. Canadá comanda en estos momentos la misión mientras que España es el segundo contribuyente.

El Gobierno anunció la semana pasada el envío de 150 militares más al contingente desplegado en Letonia dentro de las misiones de la OTAN de disuasión y protección de la frontera con Rusia, respondiendo así a la decisión de la OTAN de reforzar el flanco oriental tras la invasión rusa de Ucrania. Los primeros efectivos partieron el jueves hacia el país báltico, donde se sumarán a los 350 ya desplegados en el país desde el año 2017.

"La visita es la expresión del compromiso y unidad transatlánticas en la actual crisis con Rusia y del apoyo de todos los aliados a los países Báltico", han destacado desde Moncloa.

Además de saludar al contingente español en Adazi, el presidente mantendrán sendos encuentros con Stoltenberg, Trudeau y Karin. Asimismo, está prevista una rueda de prensa conjunta de todos ellos al término de la visita.

