Parte del pequeño comercio cordobés dice “no” al Black Friday

Una parte de los comercios cordobeses no adaptarán sus precios al Black Friday. Varios de los pequeños comercios consultados por este periódico argumentan que no se suben al carro de esta tradición estadounidense, algunos por principios y otros por presupuestos a los que las pequeñas tiendas no pueden hacer frente. Mientras, desde la asociación en defensa de los consumidores Facua, advierten que harán hincapié en inspeccionar que en estas rebajas no se produzcan irregularidades.

Una parte de comercios cordobeses consultados por Cordópolis no adapta la tradición de rebajar sus prendas en el famoso viernes negro. Distintos factores son los que intervienen en esta decisión: presupuesto y también principios. ¿Es el Black Friday una experiencia hecha únicamente para las grandes superficies?

Pedro Jiménez, dueño de un establecimiento experto en sastrería, camisería y ceremonia de caballero que lleva su nombre, responde a algunas preguntas sobre cómo vive el comercio cordobés este día. “En mi casa no se utiliza el Black Friday. El cliente se merece un respeto en el precio en el mes de septiembre, octubre o noviembre y diciembre. Yo a mis clientes los trato siempre de la misma manera. No me parece justo que un cliente que se compre el 1 de noviembre un chaquetón, yo le cobre 200 euros y el día que corresponda, le cobré 180. ¿Estoy engañando a mi cliente?”.

Para este dependiente el black friday “es un engaño”. “Las rebajas siempre han sido para artículos destallados, no para prendas que se marcan sobre un margen superior y después se les rebaja, eso es un engaño y el pequeño comercio no hace engaño”. “El pequeño comercio debe obtener unos beneficios para poderse mantener, si yo de un producto no obtengo beneficio, yo muero, y mi puesto de trabajo y el que yo pueda crear, muere. Tenemos que trabajar en unos márgenes adecuados”

Pero estas declaraciones no son un hecho aislado. Un porcentaje de comercios cordobeses, en concreto del Centro Comercial Abierto La Viñuela, han decidido remodelar esa tradición y llevar al público dos días sin IVA. Esta iniciativa se llevará a cabo durante los días 25 y 26 de noviembre. “La campaña, subvencionada íntegramente por la Delegación de Mercados y Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, cuenta con la participación de diversos comercios locales que durante esos días, descontarán un porcentaje relativo al IVA de sus productos”, explican desde su página web.

Algunos de los establecimientos participantes en esta edición son : Plata con Magia, Soloptical, Bellsur, Damasco Colchonerías, Oteros Training Store, Los Pitufos, Autoescuela Séneca, Telas Vicente, Bederm Beauty Center, La Verdad Confecciones, La Sultana Pastelería, Joyería ONIX, Cortes, No + Humo, Gavilán Formación, Jaque, Juan Miguel & Carlos Estilistas, Bikatelier Córdoba, Diéguez Cerrajeros, Administración de Loterías nº18 La Viñuela, Yuamo, General Óptica, Forja Ros-Marín, Rosa Galán decoración baños, Entretés, Dandara, Joyería Rescatado. Pero en ningún momento se trata del Black Friday.

Facua reclama inspecciones

Mientras, desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, en este caso de Córdoba, trabajan para lograr que en el Black Friday no se realicen irregularidades. El presidente de Facua en Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha explicado que esta asociación en defensa de los consumidores “viene reclamando a las administraciones de consumo que desarrollen inspecciones antes de la llegada de campañas comerciales como el Black Friday y las rebajas, de manera que monitoricen los precios de una serie de productos para después comprobar si los descuentos anunciados son reales o no”.

“La asociación denuncia que en el Black Friday las irregularidades consisten en mantener los precios idénticos que en fechas anteriores e inventar la aplicación de porcentajes de descuento o en elevar considerablemente el importe de los productos horas o días antes del Black Friday para devolverlos al precio original simulando que tiene una gran bajada”, añade Martínez Claus.