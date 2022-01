La pandemia suma 1.372 nuevos casos y 15 hospitalizados más en Córdoba en el último día

La pandemia de la Covid sigue sumando contagios en la provincia de Córdoba en plena sexta ola. En las últimas 24 horas, Córdoba anota 1.372 casos positivos más, siguiendo con las altas cifras de las últimas semanas, según los últimos datos de este viernes de la Consejería de Salud y Familias.

Con ello, la tasa de contagio de Covid en la provincia se sitúa en 2.302 casos por 100.000 habitantes y en Córdoba capital se eleva a 2.680 casos. En el distrito sanitario Norte la tasa de contagio es de 2.209, en el distrito Guadalquivir es de 2.076 casos y en el distrito Sur se sitúa en 1.946 positivos por 100.000 habitantes.

Asimismo, Salud notifica 15 personas más hospitalizadas a causa del coronavirus en el último día y cuatro ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque no se ha comunicado ninguna muerte más por Covid en la última jornada.

Desde el inicio de la pandemia, la provincia de Córdoba ha contabilizado un total de 103.709 contagios de coronavirus y 5.772 cordobeses han tenido que ingresar en algún hospital. Junto a ello, son 711 los que han tenido que pasar por la UCI.

En el lado positivo, la Consejería de Salud señala que en el último día se han recuperado del coronavirus 353 cordobeses, por lo que ya son 76.076 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Andalucía registra este viernes 7 de enero un total de 13.713 contagios de coronavirus en 24 horas, más de 10.000 contagios por segundo día y 1.758 menos que en la comparativa intersemanal --15.471 positivos, actual récord en Andalucía--, al tiempo que suma cuatro nuevos fallecidos frente a los ocho de la jornada anterior.

Según los datos recogidos por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días vuelve a subir --después de bajar este miércoles 16,1 puntos-- y se sitúa en 1.601,8 casos por cada 100.000 habitantes, 26,4 puntos más que ayer y 388,4 puntos más que hace una semana, cuando la tasa estaba en los 1.213,4 casos.

Los 13.713 contagios de este viernes se registran tras los 12.341 del jueves, los 7.388 del miércoles, los 10.551 del martes, los 38.155 del lunes (72 horas) y los 15.471 del viernes pasado.

Por provincias, Sevilla es la que más positivos notifica con 2.673, seguida de Málaga con 2.403, Cádiz con 1.883, Granada con 1.783, Jaén con 1.487, Almería con 1.431, Córdoba con 1.372 y Huelva con 681.

Los cuatro fallecidos se contabilizan todos en Málaga.

