El número de abortos vuelve a crecer en Córdoba tras años de caídas

Tras tres años de descensos, el número de abortos ha vuelto a aumentar en la provincia de Córdoba, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Los datos de interrupciones voluntarias de embarazos se corresponden al año 2021. Sanidad publica estas estadísticas con un mes de retraso.

De esta manera, el número de abortos ha aumentado en un 3% en la provincia de Córdoba. En 2021 se registraron un total de 1.152 interrupciones voluntarias de embarazo, frente a las 1.117 del 2020, el dato más bajo casi en las últimas dos décadas. Según los datos del Ministerio, en 2019 fueron 1.295 los abortos programados en la provincia de Córdoba. Ese fue el pico desde 2016, con datos muy similares a los actuales. Los años con más abortos registrados en la provincia de España fueron los de 2011 y 2012, cuando se rozaron las 2.000 interrupciones voluntarias del embarazo. En 2001, apenas si se llegaban a los 840 abortos al año por los 449 del año 1991, según los datos de Sanidad.

Con respecto a 2021, el Ministerio ha trazado un perfil. La gran mayoría de las mujeres que abortaron tienen entre 20 y 39 años y fueron muy pocas las menores de edad. Sanidad tiene contabilizadas a cuatro con menos de 14 años. Hubo 142 interrupciones voluntarias de embarazo entre mujeres que tienen de 15 a 19 años, según los datos de Sanidad.

Entre las mujeres, la mitad de las que optaron por abortar no tenían hijos. La otra mitad sí. De ellas, 265 ya tenían un hijo, 255 dos, 87 tres, 19 cuatro y 12 cinco o más. Prácticamente la totalidad de las mujeres esgrimieron que interrumpían el embarazo por voluntad propia. La inmensa mayoría también (833) optaron por abortar cuando llevaban menos de ocho semanas de gestación. Solo hubo cuatro abortos con más de 24 semanas de gestación.

En la provincia de Córdoba solo ha habido un centro que ha notificado abortos durante el año 2021, según los datos del Ministerio.

