La nueva ley del Gobierno afectaría a los propietarios del 15% de las viviendas de Córdoba

La futura ley de vivienda del Gobierno de España, pactada entre PSOE y Unidas Podemos, podría afectar a miles de grandes propietarios de Córdoba, que, de entrada, ya han encontrado el apoyo y la comprensión de la Junta de Andalucía, que, sin conocer aún el texto, ya ha anunciado que va a proteger a los propietarios.

Los grandes propietarios son, en base a lo poco que se conoce de la normativa, titulares de más de diez inmuebles. Es decir, personas que tienen diez o más de diez propiedades inmobiliarias (casas, viviendas, pisos, cocheras o trasteros) a su nombre, y que, aunque aún no se ha detallado, podrían verse obligados a sacar algunas de estas propiedades al mercado a precios asequibles para mejorar el acceso a la vivienda, bien por vía compra o por vía alquiler.

¿Y cuántos de estos grandes propietarios hay en la provincia de Córdoba? Los datos son difíciles de conocer (basta con poner un piso a nombre de un hijo o un hermano para que uno deje de ser multipropietario), si bien el Catastro ofrece estadísticas anuales que permiten estimar el número aproximado de personas que cumplen este requisito.







Así, según un análisis hecho a principios de año, el 15% de las viviendas registradas en Córdoba son de grandes propietarios. Los datos se desprenden del análisis realizado por elDiario.es a partir de las altas en el catastro, que recogen las matriculaciones de nuevos inmuebles (y otros casos más residuales, como la división de propiedades o el registro de los que no estaban) y distinguen por tipo de titular (persona física o persona jurídica) y número de inmuebles que posee. Los cambios de titular —cuando alguien compra una vivienda de segunda mano— no quedan reflejados en esta estadística.

Estos datos señalan que el mercado inmobiliario en la provincia de Córdoba no está en manos de grandes rentistas, como ocurre en el resto de España, donde una de cada tres nuevas viviendas registradas pertenece a grandes propietarios. En Córdoba la cifra se rebaja al 15%. Es decir, el 85% de estos inmuebles son o de pequeños inversores o de monopropietarios.

En Córdoba se han registrado casi 20.000 viviendas entre 2015 y 2019. En ese tiempo, 2.659 inmuebles han sido registrados por sociedades que poseen más de cinco viviendas (el 13,5% del total) y 312 de personas físicas con más de cinco inmuebles (el 1,6%) del total.

A nivel global, en la provincia de Córdoba hay un total de 514.433 inmuebles, según datos del Catastro recogidos por el diario El País, que señala que en Córdoba hay un total de 4.180 grandes tenedores, de los 3.730 tienen de 11 a 25 bienes inmuebles; 522 tienen de 26 a 50; y 350 tienen más de 50 bienes inmuebles.

Propiedades apalancadas

Muchos de ellos, como hemos visto, son fondos de inversión, bancos o sociedades mercantiles, que aglutinan decenas, a veces centenares de inmuebles, en muchos casos desde el pinchazo la burbuja del ladrillo de los años 2008-2012. Sin embargo, estas sociedades tienen gran parte de estos activos apalancados, fuera del mercado. Esto se debe a que la deuda de estas propiedades inmobiliarias es tan alta que el precio de mercado no es capaz ni de cubrirla, por lo que, prefieren no sacarlos al mercado y así no descuadrar sus balances.

Esto se ve, por ejemplo, con el conocido fondo Blackstone, que opera a través de Testa Residencial, Fidere y Torbel. En estos momentos, ninguna de estas ofertan viviendas en Córdoba. No obstante, las dos inmobiliarias con las que trabaja el fondo de inversión, holapisos.com y Aliseda Inmobiliaria sí que ofrecen pisos y viviendas en Córdoba.

Concretamente, holapisos.com ofrece un total de 19 propiedades en los municipios de Córdoba, Lucena, Cabra y Pozoblanco, repartidos entre locales, cocheras, trasteros y viviendas. Por su parte, Aliseda (una compañía conjunta con Santander), ofrece 22 propiedades en la provincia, la mayoría de ellas en la capital.

En cuanto a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), popularmente conocida como el banco malo, ofrece en su web un total de 22 inmuebles, repartidos entre Córdoba, La Carlota y Villa del Río, y que comercializa a través de las inmobiliarias Altamira y Servihabitat. Caixabank, por su parte, oferta en algunos portales como Idealista hasta 150 viviendas para comprar (y una veintena para alquilar) repartidas por Córdoba, mientras que el portal dondestamicasa.com, especializado en rastrear viviendas de bancos (incluido el Sareb), muestra en Córdoba un total de 323 inmuebles repartidos por la provincia, con precios que van desde varios millones de euros a unos cuantos miles.