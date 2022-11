Normalidad en carreteras y mercados en el primer día de la nueva huelga de transportistas

El primer día del paro convocado por la plataforma de transportistas de mercancías autónomos de Córdoba está transcurriendo con total normalidad y sin incidentes de ningún tipo. La mañana de este lunes está siendo totalmente distinta a la de los paros del pasado mes de marzo, que tuvieron una gran incidencia en la recepción de mercancías y productos a lo largo y ancho de la provincia.

En Mercacórdoba, por ejemplo, la mañana ha arrancado sin piquetes informativos, ni cortes de ningún tipo, según informan fuentes municipales y confirman desde la plataforma. Lo mismo ha comunicado la Guardia Civil de Tráfico, que confirma que la mañana está transcurriendo sin ningún tipo de incidentes en las carreteras de la provincia.

El presidente de la plataforma, Miguel Barrero, ha viajado a Madrid a secundar la manifestación que han convocado a partir de las 10 de la mañana en la rotonda de Atocha. Barrero ha señalado que no hay previstos actos de ningún tipo en Córdoba.

Barrero indicaba hace unos días que “entre 150 y 160 conductores y autónomos” del transporte de Córdoba celebraron una asamblea para concretar su posición ante la convocatoria del paro indefinido y su apoyo fue trasladado a los organizadores de la huelga a nivel nacional. Hasta el momento, la adhesión al paro significará que no saldrán a trabajar con sus vehículos a la carretera, sin que se hayan organizado otro tipo de accciones de protesta en Córdoba, aseguraba Barrero, aunque no lo descartaba: “No sabemos lo que irá surgiendo”.

A nivel estatal, los paros se han convocado después de que los integrantes de Plataforma votasen durante el fin de semana si los respaldaban. En concreto, el 86% de los transportistas de esta plataforma ha votado a favor, un 12%, en contra; y un 2% se ha abstenido, según los datos que ha indicado la organización. Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en cambio, se ha desmarcado del paro.

