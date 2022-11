La plataforma de transportistas autónomos de Córdoba anuncia que parará el 14 de noviembre

La plataforma de transportistas de mercancías autónomos de Córdoba ha decidido apoyar el paro convocado a nivel nacional para el próximo lunes 14 de noviembre, un paro indefinido que volverá a dejar sin arrancar los motores de camiones y furgonetas dedicados al transporte de mercancías, como ya ocurriera en marzo pasado.

La Plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías por carretera nacional e internacional ha convocado este nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo al lunes. Y los transportistas autónomos y conductores que la componen en Córdoba, reunidos en asamblea hace unos días, han decidido secundar la protesta, según ha asegurado a este periódico su portavoz, Miguel Barrero.

“El lunes volvemos a parar. Apoyamos totalmente la convocatoria que ha hecho la plataforma”, ha explicado sobre una protesta que se enmarca en el aumento de los costes de producción y los gastos que -aseguran- no pueden cubrir los transportistas. Entienden que no se está cumpliendo el Real Decreto-Ley 14/2022 que el Gobierno aprobó en agosto, que prohíbe pagar al conductor por debajo del coste que asume.

Barrero ha indicado que el pasado sábado, “entre 150 y 160 conductores y autónomos” del transporte de Córdoba celebraron una asamblea para concretar su posición ante la convocatoria del paro indefinido y su apoyo fue trasladado a los organizadores de la huelga a nivel nacional. Hasta el momento, la adhesión al paro significará que no saldrán a trabajar con sus vehículos a la carretera, sin que se hayan organizado otro tipo de accciones de protesta en Córdoba, asegura Barrero, aunque no lo descarta: “No sabemos lo que irá surgiendo”.

A nivel estatal, los paros se han convocado después de que los integrantes de Plataforma votasen durante el fin de semana si los respaldaban. En concreto, el 86% de los transportistas de esta plataforma ha votado a favor, un 12%, en contra; y un 2% se ha abstenido, según los datos que ha indicado la organización. Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), en cambio, se ha desmarcado del paro.

Este jueves, el Ministerio de Transporte y la plataforma de transportistas convocantes del paro mantuvieron una última reunión pero esta se saldó sin acuerdo y el paro sigue en pie.

División en el sector del transporte

La convocatoria de huelga indefinida de Plataforma ha vuelto a poner de relieve la división dentro del sector de los transportistas. El telón de fondo es quién tiene la representatividad real y oficial de quienes trabajan en el sector. La Plataforma no tiene representatividad en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, (CNTC) que es el interlocutor oficial que reconoce el Ministerio.

Para formar parte del CNTC, las asociaciones tienen que cumplir dos condiciones: que la suma de sus socios sea, al menos, el 6% de los afiliados; o bien que sus socios sean titulares de, al menos, el 6% de las autorizaciones que correspondan al conjunto de los afiliados de las asociaciones que integran la sección. Actualmente, las asociaciones más representativas son Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Fenadismer, Fetransa y Feintra. La primera de ellas, CETM, ya se ha desmarcado de los paros porque, asegura, perjudican al sector y al conjunto de la sociedad española.

Finalmente, el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha realizado un comunicado conjunto en el que asegura que no está a favor del paro. A diferencia de lo ocurrido en el paro de marzo -donde no hubo mensajes comunes- el CNTC afirma que “es consciente de que aún queda mucho por hacer” y que mantiene “reuniones periódicas” con el Ministerio para abordar “cuestiones tan importantes como la limitación de la subcontratación, la falta de profesionales el en sector o el cumplimiento de los tiempos de espera”. “Un paro indefinido no es la solución a estos problemas y desde el CNTC insistimos en que el diálogo con el Ministerio será el que permita la consecución de los objetivos”, resumen.