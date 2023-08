Mujeres de 31 a 81 años: cuatro víctimas mortales por violencia machista en Pozoblanco desde 2003

Remedios, de 81 años; Juliana, de 55; María Ángeles, de 46 y Juana Cepas, de 31 años. Todas ellas tienen dos cosas en común, o tenían. Las cuatro mujeres vivían en Pozoblanco (Córdoba) y han sido víctimas mortales de la violencia de género. Desde 2003 estas cuatro mujeres fallecieron a manos de sus maridos o parejas. Salvo Juliana, de la que no se tiene registrado este dato.

La Plataforma cordobesa contra la Violencia de Género recoge en su web un cómputo de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, maridos, exmaridos o cualquier otra persona del género masculino, considerándose así víctimas de la violencia de género. Recientemente han sido dos las víctimas, una de ellas mortal, en la localidad cordobesa de Pozoblanco. Juana Cepas ha sido la cuarta fallecida en 20 años, ya que con anterioridad a este año (hasta 1999) la plataforma no recoge ningún otro caso en el municipio.

La primera fue Juliana Rubio, de 55 años, fallecida en 2003 de la que se desconoce quién fue el asesino -al menos no está recogido en por la plataforma-. Tras unos años de tregua en el municipio, ya que en Córdoba se registraron otros 14 decesos por la misma causa, en junio de 2013 llegó la muerte de Remedios. Ella murió a los 81 años de edad a manos de Manuel H.R., su marido. Pocos meses después, en enero de 2014, la víctima fue María Ángeles Santos, de 46 años. Esta fue asesinada por su pareja, Javier Fernández Pozuelo, diez años más joven y quien posteriormente acabó también con su propia vida.

Hasta la semana pasada, casi diez años más tarde, en la localidad cordobesa de unos 17.000 habitantes no había ocurrido un crimen de estas características. Pero el pasado martes, una trágica noticia sacudía a los vecinos de Pozoblanco. A primera hora de la mañana una vecina daba la voz de alarma tras encontrar dos cadáveres, el de Juana Cepas y el de su marido, de 39 años. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba este crimen como un caso de violencia de género. De esta manera, Juana se ha convertido en la undécima víctima en Andalucía en lo que va de año.

Pero tan solo un día después, este miércoles, otro hombre ha ingresado en prisión por otra agresión machista en la misma localidad. Esta vez, la víctima ha podido salir con vida pero en un estado crítico tras recibir más de 20 puñaladas con un destornillador. Debido a las heridas que el arma le ha causado, tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital del municipio. Además, una hija menor de ambos también recibió un golpe al intentar defender a su madre. El detenido, según indicó la propia Guardia Civil, ya se había visto envuelto en otro “caso previo de violencia de género respecto de la víctima, inactivo desde marzo de 2019”.

En total, la provincia ha registrado en los últimos 20 años un total de 28 asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que han podido tener, o no, algún tipo de relación afectiva. Los años más negros para la provincia han sido 2004 y 2019, ambos registraron cuatro víctimas.

En 2019 cabe destacar que dos de ellos tuvieron lugar en Iznájar, con una población de poco más de 4.000 habitantes, los otros dos fueron en Rute y Córdoba capital. En 2004 uno tuvo lugar en Priego, los otros tres en Córdoba, donde cabe resaltar el crimen de Beatriz, una joven de tan solo 19 años.

Pozoblanco, así como otros municipios de la provincia, cuentan con un Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), en los que se atiende entre otras causas por cuestiones relacionadas con la violencia de género. Dentro de estas, según han indicado desde el propio CMIM de la localidad, en tan solo el primer semestre de año han atendido a 135 mujeres.

