Medio Ambiente abre expediente sancionador a una vecina de Hornachuelos por edificar en una vía pecuaria

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba ha abierto un expediente sancionador a una vecina del municipio de Hornachuelos por usurpar parte de una vía pecuaria y edificar en ella.

Fuentes de la administración autonómica han confirmado a este periódico la apertura de dicho expediente sancionador, que se encuentra “en tramitación y estudio”, y mediante el que se investiga la usurpación y edificación en una vía pecuaria conocida como el Cordel de Las Palmillas.

Esta vía pecuaria se ubica en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, en plena Sierra Morena. La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y Ecologistas en Acción evaluaron hace unos meses la Red de Senderos de Uso Público de este Parque Natural.

En su informe, se mostraba que solo hay cinco senderos de uso público en este parque, entre ellos la vía pecuaria que ahora se investiga en este expediente sancionador.

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos cuenta con una superficie de 60.032 hectáreas, distribuidas en los términos municipales de Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Córdoba y Villaviciosa de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!