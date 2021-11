Las matemáticas de Al Andalus regresan a Córdoba

La undécima edición de la Semana de la Ciencia acaba de dar en Córdoba su pistoletazo de salida con la exposición ‘Paseo matemático Al-Ándalus’, una muestra itinerante que realiza un recorrido por algunos de los monumentos andalusíes más relevantes bajo el prisma de las matemáticas. Concretamente, la muestra forma parte del proyecto Paseos Matemáticos, coordinado por la Fundación Descubre y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

La exposición, que aúna ciencia y patrimonio y podrá visitarse hasta el 24 de noviembre en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, ha sido inaugurada durante la mañana de hoy por el decano de dicha facultad, Ricardo Córdoba, la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, el director científico del proyecto Paseos Matemáticos, Álvaro Martínez, y el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la Universidad de Córdoba, Luis Medina, quien ha subrayado la “importancia de este tipo de actividades de divulgación para fomentar la cultura científica en la sociedad”.

Tal y como ha explicado el director científico del proyecto e investigador del Instituto Andaluz de Data Science and Computational Intelligence de la Universidad de Granada, la iniciativa cuenta con varios recursos tecnológicos como técnicas de fotogrametría y el tratamiento de informática gráfica, todos ellos con el objetivo de transmitir “que las matemáticas y la ciencia están estrechamente unidas a la cultura y el patrimonio”.

A lo largo de 24 paneles la muestra analiza la Mezquita y la Sinagoga de Córdoba, la Alhambra de Granada y la Giralda, la Torre del Oro y el Real Alcázar de Sevilla, un recorrido en el que se deja entrever cómo la configuración de estos monumentos está ligada a la más profunda tradición científica y matemática de Oriente y el Mediterráneo. Por ejemplo, la exposición revela cómo la Puerta de la Justicia de la Alhambra posee una estudiada geometría para dificultar un ataque, cómo los arcos de la Mezquita de Córdoba presentan una simetría llevada hasta el más mínimo detalle, o cómo los arcos de cortina del Alcázar de Sevilla están diseñados para mitigar los rigores del calor estival.

La exposición forma parte de la programación de la Semana de la Ciencia cordobesa, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la UCO, y se enmarca en los actos de celebración del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba y de la facultad de Filosofía y Letras como colegio universitario, tal y como ha explicado Ricardo Córdoba.

Se trata de una iniciativa desarrollada por un equipo científico multidisciplinar entre los que se encuentran investigadores como Sergio Alonso y Carlos Ureña, de la Universidad de Granada, Enrique Infante (Universidad de Sevilla), Tomás Morales (Universidad de Córdoba), Francisco Javier Roldán (Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad) y Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid).

