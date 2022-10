'Masterchef Celebrity' contará el próximo lunes con la visita de Paco Morales y su madre, Nati García

Tanto si eres seguidor o no del programa Masterchef Celebrity, el próximo lunes -día de San Rafael- Córdoba tiene una cita con el talent show ya que tendrá a dos cocineros muy especiales y muy cordobeses: el chef Paco Morales, de Noor, y su madre, Nati García.

Ha sido el propio Morales quien lo ha anunciado a través de sus perfiles en redes sociales. García es, junto a su marido, el alma mater de Asador de Nati, una empresa que les permitió sacar adelante a sus cuatro hijos en el humilde barrio de La Fuensanta. Décadas después, Morales es uno de los mejores chefs del mundo.

Recientemente, Noor se situado entre los 35 mejores restaurantes europeos según Opinionated About Dining. En solo dos años ha pasado del puesto 121 al 35 en este prestigioso ranking, que también incluye a Choco entre los mejores locales de Europa.

Además, Morales ha sido elegido este martes el 43 mejor chef dentro los prestigiosos premios The Best Chef Awards 2022 que reconocieron a Dabiz Muñoz, chef de Diverxo, como Mejor Chef del Mundo, revalidando así el título conseguido el pasado año. Esta posición del chef cordobés no solo lo posiciona como uno de los 50 mejores del mundo sino que, además, deja patente la evolución de este profesional de la gastronomía y de la innovación en la cocina ya que, en 2021, Morales consiguió el puesto 54.