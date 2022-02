Macarena Gómez homenajea a Verónica Forqué y pone el foco en la salud mental con su look en Los Goya

La actriz cordobesa Macarena Gómez y su marido el empresario, músico y productor Aldo Comas han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la alfombra roja en los Premios Goya, al mostrar en sus looks un mensaje para la actriz Verónica Forqué, recientemente fallecida.

Así, Aldo Comas ha lucido un smoking rojo de Avellaneda, que ha llevado a su terreno convirtiendo la chaqueta en un auténtico lienzo, donde hemos podido ver todo tipo de colores, el nombre de Verónica Forqué y palabras que reflejan la vitalidad y la luz que tenía la actriz.

Una "oda a la luz del arte", así lo ha descrito Aldo Comas, una obra inspirada y dedicada la actriz recientemente fallecida. "No solo he querido homenajearla a ella, sino que es una oda al arte, a los que hacemos reír, a los que ponen color a la vida, en definitiva, a es un homenaje a todos los que creamos arte en todos los sentidos" remarca el artista, mientras que Juan Avellaneda interpreta la pieza zomo una reivindicación a la importancia de realzar la luz y no la oscuridad que algunas veces puede tener el arte.

De esta manera, Aldo Comas y Juan Avellaneda se han unido para dar visibilidad a las enfermedades mentales y recordar a Verónica Forqué en un momento muy imporante para este país ahora que por fin se habla públicamente sobre ello. Además, hay que resaltar que la pieza que ha lucido será donada a una fundación que trata las enfermedades mentales para subastarla y así recaudar fondos.