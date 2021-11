La Junta convoca para el viernes el comité que tendrá que decidir restricciones o pasaporte Covid

El Gobierno andaluz ha convocado una reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos, para este viernes 26 de noviembre, con el objetivo de analizar la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad, donde se está produciendo una subida de la tasa de incidencia, aunque no se prevé la aplicación de "medidas restrictivas" dado que todo el territorio se encuentra en estos momentos en nivel cero.

Así lo ha anunciado este martes, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha apuntado que la reunión de este viernes se desarrollará a partir de las 11:30 en el Palacio de San Telmo de Sevilla y que en ella, en base a los informes técnicos que se han solicitado, se abordará la adopción de medidas de "corte preventivo", como la presentación del llamado "pasaporte Covid" para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

El consejero ha expuesto que no se contempla en este momento ningún cambio de nivel en la comunidad, cuyo territorio se encuentra en nivel cero en la actualidad, y que, en este sentido, tampoco se prevé la adopción de "medidas restrictivas" ante una subida de la tasa de incidencia que no es "alarmante, pero sí preocupante", ya que hemos entrado en las fechas del frío y los ciudadanos tienden a hacer más reuniones en el interior.

La única medida que la Junta tiene previsto llevar al comité de expertos del viernes es plantear la presentación del certificado o pasaporte Covid para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores. La aplicación de esta medida tendría que contar antes con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cuanto a los eventos en los que se podría solicitar el certificado Covid, el consejero no ha entrado en detalle, pero sí ha apuntado a la posibilidad de que se demande en locales de "ocio nocturno", para actividades "culturales en interior", o en eventos "folclóricos y deportivos", siempre y cuando esta medida cuente con el visto bueno del alto tribunal andaluz.

Ha señalado que tampoco se trata de exigir el pasaporte Covid para todas las actividades, sino que sería un proceso "poco a poco" en función de la evolución de la pandemia.

El consejero ha defendido además que la exigencia del pasaporte Covid para el acceso a determinados recintos sería más bien una medida de carácter "preventivo" y ha confiado en que pudiera tener el visto bueno del TSJA, puesto que en este momento la vacuna está a disposición de toda la población diana (de doce años en adelante) y quien no se la ha puesto ha sido porque no ha querido.

No obstante, el consejero andaluz ha mostrado su preocupación por los pronunciamientos distintos que ya se están empezando a producir por parte de tribunales autonómicos en relación con el certificado Covid, ya que por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi lo ha rechazado, mientras que en otras regiones sí se ha aceptado. Esta situación, según Aguirre, debería llevar a que fuera el Gobierno central el que abordara este asunto de manera coordinada con las comunidades y que si fuera necesario, se hiciera una modificación legislativa para que las regiones tengan instrumentos.

Ha insistido, en cualquier caso, en que espera que no haya "ningún problema" en el TSJA cuando desde la Junta se le plantee la medida, sobre todo, teniendo en cuenta la alta tasa de vacunación que hay en la comunidad y que la vacuna está a disposición de todo el mundo.

Ha indicado además que hay unos 25.000 andaluces que no se han podido vacunar por contraindicación con la vacuna, de manera que para esas personas se habilitaría un certificado concreto para justificar su situación.

Sobre las medidas que el Ministerio de Sanidad planteará a las comunidades sobre limitaciones de horarios y de ocupación tanto en restauración como en ocio nocturno ante la subida de la tasa de incidencia, Aguirre ha indicado que ese semáforo no es de "obligado cumplimiento", sino "orientativo" para las regiones y ha insistido en defender que la totalidad del territorio de Andalucía se encuentra en estos momentos en nivel cero y que la administración autonómica tiene establecido su propio semáforo para cada nivel.

"Nosotros tenemos nuestro propio semáforo vinculado a los niveles y es que vamos a seguir", según ha señalado Jesús Aguirre, quien ha apuntado que la Junta se abstendrá o votará a favor de la propuesta del Ministerio de Sanidad porque "no es de obligado cumplimiento". Ha anunciado que la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana se celebrará en Córdoba.

Respecto a la subida de la incidencia acumulada, el consejero ha señalado que no hay una "relación directa" entre la tasa de incidencia y la presión asistencial, básicamente porque el 91,4 por ciento de la población diana está vacunada con la pauta completa.

Ha expuesto, no obstante, que la mayor cifra de positivos en coronavirus y de ingresos se da en la franja de 20 a 40 años, donde hay diez puntos menos de vacunación respecto al resto de franjas de la población diana. "Diez puntos pueden ser una presión asistencial grandísima", según ha alertado el consejero.

Sobre cómo prevé la situación de cara a las navidades y si podría haber ya restricciones, el consejero ha dicho que ahora mismo es una proyección difícil de hacer, porque vamos semana a semana. "El tiempo lo dirá, me da tranquilidad que tenemos el 91,4 por ciento de la población vacunada", según ha apuntado el consejero, que ha confiado en que podamos vivir unas navidades "tranquilas, felices y en familia".

El consejero ha vuelto a hacer un llamamiento a los andaluces que no han decidido vacunarse para que lo hagan, porque de ello depende también la salud de los familiares que están a su lado. Ha dicho que la tercera dosis de la vacuna ya se ha suministrado a 802.000 andaluces y que desde ayer ya se comenzó con la franja de 65 a 69 años, mientras que ha pedido a los mayores de 70 años que aún no se han puesto la tercera dosis, que pidan cita para hacerlo a "la mayor brevedad posible" porque es "muy importante" que la tengan.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!