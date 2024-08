La Junta busca un periodista para una baja temporal en el Reina Sofía pero sin exigir formación en Comunicación

La Consejería de Salud y Consumo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Córdoba publicó la semana pasada una convocatoria urgente solicitando un periodista para cubrir una baja temporal en el gabinete de comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba sin incluir como requisito titulación en Periodismo o Comunicación. Esta misma situación ha sido denunciada recientemente por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) en relación a la convocatoria pública de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a través de la cual buscaba un director para Córdoba y en la que no se exigía titulación alguna relacionada con la profesión.

Debido a su carácter de urgencia, la convocatoria solo ha estado disponible durante cinco días y el plazo para presentar solicitudes finalizó este miércoles. Las funciones del puesto están íntegramente relacionadas con área de Comunicación y son las siguientes: creación de contenidos para medios de comunicación y redes sociales, redacción de textos, grabación y edición de vídeos y diseño de materiales digitales; organización de eventos (internos y externos) y encuentros institucionales, aplicación de la identidad corporativa en los materiales corporativos, diseño y desarrollo de campaña de promoción de la salud, gestión de crisis en el ámbito sanitario, labores de actualización de la web del hospital en colaboración con otros servicios del centro y participar en la organización de visitas institucionales y de centros educativos.

Pese a las funciones de este puesto, Salud solo ha incluido el requisito de estar en posesión de algún título universitario relacionado con el ámbito de la Comunicación.

La comisión de valoración de los aspirantes estará formada por el director-gerente del hospital o la persona en quien delegue, la jefa del Servicio de la Unidad de Comunicación del centro, dos vocales a propuesta de la dirección y un miembro de la Dirección de Personal del Reina Sofía.

