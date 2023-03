El Jardín Botánico organiza de nuevo el mercado de trueque de plantas, un éxito año tras año

Por tercer año consecutivo, el Jardín Botánico ha organizado para este domingo una nueva edición del mercado de trueque de plantas, una cita exitosa año tras año y que cada vez tienes más adeptos. En esta ocasión, el mercado de trueque de plantas está incluido en la tercera Feria de Orquídeas y Plantas de Colección.

La primera edición de este mercado tuvo lugar en 2021 con motivo del centenario del Concurso de Patios. En este 2023, el objetivo sigue siendo el mismo: preservar aquellas plantas que no son fáciles de encontrar en los centros de jardinería por no ser habitualmente producidas de manera industrial y que, sin embargo, forman parte importante del elenco de plantas cultivadas en Córdoba.

Carmen Jiménez es una de las técnicas promotoras y organizadoras de este mercado y explica que los asistentes no deberán inscribirse previamente, como ocurrió en la primera edición. Conforme vayan llegando se irán recepcionando las plantas, que podrán ser desde esquejes hasta ejemplares de gran tamaño. Independientemente del tipo, los ejemplares sí deberán estar sanos. En total habrá cuatro categorías: color blanco, que es la categoría más básica, relativa a trozos de planta para enraizar, normalmente esquejes que se presentarán envueltos en papel húmedo para preservarlos de la desecación, salvo si se trata de plantas crasas; color naranja, que engloba plantas pequeñas, recién enraizadas, de especies poco significativas o de variedades no identificadas; color azul, donde entran plantas de tamaño medio y de porte medio para especies poco significativas y aquellas macetas de especies o variedades singulares aunque estén en recipientes pequeños; y color morado, que se le asignará a las plantas de mayor porte y calidad que se ofrezcan al mercado.

Cuando los participantes entreguen sus plantas recibirán un número de tickets de cada color en función del material vegetal entregado que podrán canjear por otros ejemplares hasta el fin de existencias. Además, dos tickets de un nivel inferior permitirá el cambio por otra planta de un nivel superior, en el que habrá “desde plantas tradicionales de los patios del Jardín Botánico hasta ejemplares de colecciones de base, geranios o gitanillas”, explica Jiménez.

El público que ha acudido a anteriores ediciones de este mercado es muy diverso, apunta la técnica, aunque sí hay mayor presencia “de familias, gente joven y personas que repiten año tras año”.

Aunque el mercado de trueque tendrá lugar este domingo de 10:00 a 14:00 en La Rosaleda del Botánico, este sábado comenzará a las 10:00 la tercera Feria de Orquídeas y Plantas de Colección en la plaza central Elena Moreno. En esta zona habrá expositores sobre diferentes variedades de plantas como begonias, flores del aire, tropicales, de colección, musgos, helechos, orquídeas, cactus y ornamentales. La feria tendrá un horario de 10 a 17:30 durante el sábado y de 10:00 a 14:00 durante el domingo.

