Iryo llegó al 75% del mercado de viajeros en tren que visitaron los Patios de Córdoba

Iryo, el primer operador privado español de Alta Velocidad que ha cumplido un año desde el comienzo de sus operaciones en Andalucía -todas con parada en Córdoba-, llegó a registrar picos del 75% del mercado de viajeros que se desplazaron en tren hasta los Patios de la capital cordobesa.

La compañía ha hecho público este dato como balance de su primer año uniendo Madrid con Andalucía. Ofrece actualmente un promedio de 24 servicios diarios. Desglosando por rutas, supone 14 frecuencias en la conexión con Sevilla y 10 en la conexión con Málaga, ambas con parada en Córdoba.

En cifras totales, hasta finales de 2023, el operador realizó 5.000 servicios con Andalucía (2.900 a Sevilla y 2.100 a Málaga) obteniendo un load factor ponderado del 70% en todo el corredor.

Este cálculo, que se realiza multiplicando los pasajeros por los kilómetros que recorren, en lugar de la ruta entera para la que compran el billete, demuestra el sólido desempeño de Iryo en esta comunidad, donde desde el inicio de sus operaciones ha realizado una firme apuesta y no ha parado de aumentar frecuencias para mejorar la experiencia de viaje de los andaluces y adaptarse a sus necesidades.

Y siguiendo la citada fórmula, la compañía ha registrado picos mensuales del 75% en periodos clave como la Semana Santa, la Feria de Sevilla o los Patios de Córdoba.

Iryo, que está participada por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, cumple un año desde el comienzo de sus operaciones en Andalucía el pasado 31 de marzo de 2023, con 2.400.000 millones de viajeros transportados y un 32% de cuota en asientos, según ha recogido la compañía en un comunicado.

Desde el pasado mes de diciembre, Iryo también opera una ruta transversal entre Barcelona y Sevilla que, con un total de cuatro frecuencias al día, une ambas capitales en un trayecto sin paradas que dura menos de seis horas.

En fechas especialmente señaladas para Andalucía, Iryo trata de incrementar sus frecuencias con el fin de ampliar las opciones de movilidad tanto de pasajeros locales como de turistas y, así, contribuir a su posicionamiento como destino turístico. Su cuota de mercado en Málaga ya se sitúa en el 30%, ascendiendo hasta el 33% en Sevilla.

Para celebrar este primer aniversario en el corredor andaluz, la compañía ha celebrado un acto en Sevilla que ha contado con la participación y presencia del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez.

Asimismo, en el trayecto que los directivos han realizado desde Madrid hasta la capital andaluza y que ha efectuado parada en Córdoba, el delegado de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola Díaz, ha tenido ocasión de recibirles y darles la bienvenida, una vez más, a la estación de Córdoba rememorando el momento vivido hace un año y afirmando que “en el momento actual de alta demanda de turistas que vive la ciudad de Córdoba, todo lo que suponga facilitar su visita es para nosotros una satisfacción”.

En esta línea, ha añadido que las apuestas que realizan empresas como Iryo “suponen una motivación añadida para conseguir nuestro propósito fundamental, que es facilitar esa conexión a todas las personas que quieran visitar estar magnífica ciudad”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado al comienzo del acto en la capital hispalense que “nadie mejor que Sevilla sabe lo que significa la Alta Velocidad, que cambió la vida de muchos ciudadanos, aumentó oportunidades laborales de madrileños y sevillanos y, sobre todo, catapultó también las cifras turísticas de nuestra ciudad contribuyendo a su posicionamiento en la mente de viajeros nacionales e internacionales”.

Por último, Simone Gorini, CEO y General Manager de Iryo, ha puesto el broche final agradeciendo la presencia de todos los asistentes y poniendo en valor el esfuerzo de los más de 600 empleados que conforman el operador y trabajan cada día para dar el mejor servicio.

“Es un orgullo para mí y para mi equipo estar hoy aquí junto a todos vosotros y poder celebrar el primer año de los muchos que vendrán en Andalucía, una comunidad que desde el principio de nuestras operaciones ha estado en nuestra hoja de ruta y de la que queremos ser socios estratégicos”, ha apostillado.

Además de a Andalucía, la compañía ya llega a otros ocho destinos --Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante y Albacete--.

En concreto, ofrece cuatro tarifas diferentes --Inicial, Singular, Singular Only YOU e Inicial-- que se adaptan a las necesidades de todo tipo de viajeros a través de una flota completamente nueva formada por 20 trenes 'Frecciarossa' de última generación fabricados con un 95% de materiales reciclables y propulsados por energía cien por cien renovable.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!