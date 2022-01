La incidencia de Covid sigue a la baja en Córdoba mientras se anotan 944 nuevos casos y 7 muertes más

La pandemia de Covid19 ha anotado este jueves en la provincia de Córdoba 944 casos positivos más, además de sumar 19 hospitalizaciones, cuatro ingresos en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) y siete fallecimientos más a causa del coronavirus.

Así lo muestran los datos de la Consejería de Salud y Familias, que señalan cómo en esta jornada ha vuelto a bajar la tasa de incidencia de Covid en la provincia cordobesa y se sitúa ya en 1.450 casos por 100.000 habitantes, casi cien puntos menos que en la jornada anterior. En la capital también desciende la tasa y es actualmente de 1.748 casos, mientras que en el distrito sanitario Guadalquivir es de 1.636, en el Norte de 1.362 y en el Sur de 1.009, todos en descenso.

Actualmente, según el parte diario de la Junta, en los hospitales cordobeses hay 198 pacientes con Covid ingresados, de los que 25 están en la UCI.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia de Córdoba se han contagiado de Covid un total de 124.914 personas, de las que 6.206 han tenido que ingresar en el hospital y 742 en la UCI. Además, el coronavirus se ha llevado ya la vida de 1.196 cordobeses desde marzo de 2020.

En el lado positivo, ya son 94.031 los cordobeses que se han recuperado de esta enfermedad desde el inicio de la pandemia, sumando las 921 personas recuperadas en la última jornada.

Andalucía registra este jueves 27 de enero un total de 8.353 contagios de coronavirus Covid-19, un numero similar a los contabilizados la jornada anterior, mientras que suma 28 fallecidos, 36 menos que la víspera cuando se notificaron 64, la mayor cifra de la sexta ola de pandemia.

Así lo ha informado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en un encuentro informativo del Ideal de Almería, quien ha detallado que la incidencia a 14 días baja 77 puntos hasta los 1.168 casos por cada 100.000 habitantes, 196 puntos menos hace una semana.

Los 8.353 contagios de esta jornada se notifican tras los 8.444 del jueves, los 6.370 del miércoles, los 8.937 del lunes (48 horas), los 12.928 del sábado, los 7.625 del viernes y los 17.548 del jueves pasado --la mayor cifra de la pandemia--.

Además, Andalucía registra este jueves 2.284 hospitalizados por Covid, 37 menos que la jornada anterior, y cuenta actualmente con 221 personas en UCI, 20 menos que la víspera, según ha adelantado el consejero de Salud.

