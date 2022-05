El IES Maimónides se une a la red de centros plurilingües de la provincia

La delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha visitado el Instituto de Educación Secundaria Maimónides de la capital para supervisar la inclusión de la ampliación de la enseñanza bilingüe a plurilingüe inglés-francés en el proyecto educativo del curso 2022-2023 de este centro. La provincia de Córdoba cuenta ya con siete centros que pertenecen a la red de centros plurilingües.

De ellos, los IES Blas Infante y Maimónides, ambos de la capital, los IES Álvarez Cubero y Carmen Pantión, de Priego de Córdoba, y el CEIP Nuestra Señora de la Sierra, de Cabra, utilizan el inglés como primera lengua y el francés como segunda, mientras que el CEIP Ciudad Jardín de la capital y el IES Ulia Fidentia de Montemayor tienen el francés como primera lengua y el inglés como segundam, según una nota del Gobierno andaluz.

El CEIP San José de Montilla se unirá, además, a la red de centros bilingües, completando así la adscripción de centros de educación infantil y primaria bilingües al IES Inca Garcilaso de esta localidad. La provincia cuenta ya con 128 centros bilingües.

La delegada ha indicado que “la enseñanza bilingüe supone una renovación metodológica, no sólo de las lenguas extranjeras, sino del resto de áreas, favoreciendo transversalmente la competencia en comunicación lingüística y el resto de competencias clave”.

La formación en lenguas extranjeras es un instrumento fundamental que contribuye a la calidad de la educación y abre camino a nuevas oportunidades académicas y mejora las posibilidades de incorporación al mercado laboral, además de ser enriquecedor para el desarrollo personal y profesional.

Sin duda, es importante, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, “desarrollar la sensibilización con respecto al papel fundamental que desempeña el aprendizaje de idiomas en las sociedades modernas... y las ventajas educativas, cognitivas, sociales, interculturales, profesionales y económicas que conlleva un uso más extendido de una o varias lenguas extranjera”.

En esta línea, “enseñanzas como el bilingüismo o el Bachillerato Internacional ayudan a los estudiantes a prepararlos para el mundo global y competitivo de hoy en día”, ha sostenido Troncoso.

