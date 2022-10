La hostelería cordobesa se suma a una plataforma por el clima

La hostelería cordobesa se ha sumado a la plataforma Hostelería Por El Clima, impulsada por Ecodes y Coca Cola, con el objetivo de promover la sostenibilidad de los negocios y dar visibilidad a casos de éxito.

En un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba, se ha presentado la plataforma Hostelería Por El Clima, que promueve la sostenibilidad y las acciones para la lucha contra el cambio climático dentro del sector. A través de ella, los hosteleros pueden obtener consejos, herramientas y buenas prácticas para ayudar a combatir el calentamiento global a través de acciones concretas que permiten ahorrar agua y energía, así como reducir los residuos y otros recursos. La plataforma da visibilidad a casos de éxito que pueden ser aprovechados por el conjunto del sector hostelero.

En el acto han participado Pablo Barrenechea, director de comunidad por el clima de Ecodes; Javier Manchón, responsable de atención al asociado de Hostelería por España; Fran de la Torre, presidente de Hostecor, Miguel Cabezas, propietario del grupo Cabezas Romero y uno de los empresarios que ya ha iniciado medidas; y Alejandro García, jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Región Sureste de España de Coca Cola.

“Por su responsabilidad, por su impacto y por capacidad de acción, las compañías tenemos un papel esencial en la lucha contra el cambio climático”, detalló Alejandro García. Pablo Barrenechea apuntó que “el cambio climático es un problema global y solo tiene una solución global que nos afecta a todos”, dijo.

Desde el lanzamiento de la plataforma, Hostelería por el Clima ha logrado reunir a más de 3.300 establecimientos hosteleros comprometidos con el medio ambiente, que han puesto en marcha más de 50.000 acciones como, por ejemplo, evitar el goteo para ahorrar agua o cambiar las bombillas a led, que consumen hasta un 90% menos de energía que las incandescentes. En la provincia de Córdoba se han adherido ya un total de 412 establecimientos. En España existen alrededor de 315.000 empresas en el sector de la hostelería, que dan trabajo a 1,7 millones de personas y que suponen el 6,4% del PIB.

El presidente de Hostecor, Fran de la Torre, ha asegurado que “atendiendo al volumen de respuesta que ha habido de compañeros adhiriéndose al proyecto refleja el interés que ha suscitado y el nivel de implicación del sector en la sostenibilidad”. De la Torre sostuvo que la mayor parte de las empresas de hostelería de Córdoba son “pequeñas” y que por tanto esta plataforma es como tener a un “departamento propio de sostenibilidad”.

Miguel Cabezas, del grupo Cabezas y Carmona, destacó que “siempre hemos apostado por tener una empresa lo más sostenible posible. Nuestra intención se basa en revertir el deterioro del medio ambiente para mejorar el bienestar de la sociedad”. El propio Cabezas, propietario de cuatro establecimientos, explicó cómo hace años decidieron adquirir una furgoneta eléctrica de reparto. Esa furgoneta acude cada mañana al Cortijo de la Reina, a por hortalizas. Allí, en dos hectáreas, se suministra al grupo Cabezas Romero, que reduce de esta manera su huella de carbono. Cabezas también destacó la apuesta por la fotovoltaica en su establecimiento de la sierra.

Por último, la teniente de alcalde Isabel Albás destacó la importancia “de esta iniciativa impulsada por Coca Cola de la mano de Hostecor, ya que el cambio climático es una realidad”. Así, dijo que “ya no vale con comprometerse a llevar a cabo medidas, sino que es preciso pasar a la acción, y ahí la hostelería ha demostrado que es un sector implicado y sensibilizado con los problemas sociales”. “Todos formamos parte de la solución y en esa coyuntura hay que reconocer y aplaudir la labor de nuestros hosteleros”, concluyó.

Más información: https://porelclima.es/hostelería-porelclima

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!