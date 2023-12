Hallan restos andalusíes en el solar del antiguo edificio de Muebles Martínez

Bajo el histórico edificio de Muebles Martínez, al inicio de la avenida de El Brillante, se han encontrado los restos de un antiguo arrabal de época andalusí. La excavación del solar que da a la calle Abderramán III ha sacado a la luz unos restos arqueológicos que ya han sido analizados y evaluados por la Oficina Municipal de Arqueología en Córdoba.

Se trata de la huella aún conservada de algunas casas de arrabal, según ha podido confirmar Cordópolis, similar a las aparecidas en el solar de la antigua discoteca Palazzio -un poco más avanzada la avenida de El Brillante-. Son restos de espacios domésticos, que llaman la atención por la superficialidad en la que se han hallado.

A la vista de quien pase al lado del solar hay restos de muros y conducciones de las casas de este arrabal andalusí, que permiten dar contexto a la continuación de los arrabales islámicos de Qurtuba, que se expandían al norte, al este pero principalmente al oeste de la ciudad.

Al inicio de la excavación en el solar del antiguo edificio de Muebles Martínez se esperaba, no obstante, que pudiera aparecer una necrópolis, similar a la encontrada cuando se construyó el centro de salud de Huerta de la Reina, a solo unos pocos metros de distancia en la prolongación de Gran Capitán junto a El Brillante. Sin embargo, en el terreno que ocupara Muebles Martínez apenas se han hallado unas pocas tumbas -señalan las fuentes-.

Tras la excavación realizada y el hallazgo de estos restos de arrabal, Cultura ya ha emitido su resolución y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado ya la licencia para que continúen los trabajos en el solar, con un control arqueológico de las obras.

En este terreno se proyecta un nuevo edificio, dirigido por el estudio de Rafael Castelló, que albergará viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. En la planta baja se situarán las zonas comunes y la cubierta contará con una piscina comunitaria, aunque algunos de los inmuebles cuenten con su propia piscina privada, también en la parte superior del edificio.

La fachada de este nuevo bloque de viviendas dará a la calle Abderramán III y tendrá dos portales comunicados entre sí por la planta baja con entrada desde El Brillante y desde Gran Capitán. El proyecto tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados de sótano y 6.300, para la construcción de las viviendas. Todo esto, con una inversión de 16 millones de euros.

