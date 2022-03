Un grupo inversor construirá una residencia para 400 estudiantes en Rabanales 21

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21 ha vendido una parcela a un grupo inversor cordobés para la construcción, desarrollo y explotación de una residencia de estudiantes, según ha informado la entidad a través de una nota de prensa.

La parcela vendida, la EQ5, se encuentra situada en la zona Norte del Parque, lindando con el campus de la Universidad de Córdoba. Tiene una superficie de 14.100 metros cuadrados de suelo y una edificabilidad de 9.000 metros cuadrados.

El proyecto supondrá una inversión total de 16 millones de euros, aproximadamente. La residencia universitaria albergará alrededor de 400 plazas de estudiantes, constituyendo, “la residencia más importante de la ciudad y una de las más grandes de Andalucía”, según indican desde la oficina de este grupo inversor.

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba manifiesta la idoneidad de este proyecto sobre una parcela situada junto al campus de la Universidad. “Se trata de una iniciativa interesante para el ámbito universitario cordobés, que viene a reforzar la oferta existente y a dotar de mayor dinamismo al campus”, indica Eva Pozo, directora general del Parque.

La situación estratégica de la parcela, lindando con el complejo universitario, le permite el acceso directo con el campus. Para ellos, los compradores ya están trabajando en un acuerdo con la Universidad de Córdoba. El proyecto se presentará para la solicitud de su licencia en abril y se espera que pueda comenzar su ejecución antes de final de año.

La residencia contará con una serie de servicios como dotaciones deportivas (piscina, pista de pádel, gimnasio) de usos sociales (zonas de lectura, cine, estudio, biblioteca) y coliving (zonas de encuentros, videojuegos y coworking). La ubicación del recinto permitirá a los futuros residentes poder trasladarse al centro de la ciudad en 5 minutos con el tren de cercanías que comunica el campus universitario con el centro de la ciudad.

