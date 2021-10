El Gobierno reduce un 25% la inversión por habitante en Córdoba y decide concentrarla en los trenes

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2022 recoge un total de 141,2 millones de euros en inversiones previstas para la provincia de Córdoba, un cifra inferior que los 185,9 millones que se incluyeron en los vigentes PGE para el presente año 2021. El gasto por habitante en 2022 en inversiones por parte del Estado será de 181 euros. El año anterior fue de 237 euros. La reducción es de un 24%.

El Gobierno ha decidido focalizar más de la mitad de las inversiones previstas en Córdoba en el ferrocarril. De los 141,2 millones de euros, 103,48 irán a parar a inversiones en trenes en la provincia de Córdoba, según consta en el anexo de inversiones distribuido por el Ministerio de Hacienda, que este miércoles entregó el proyecto en el Congreso de los Diputados.

La mayor inversión la ejecutará la empresa pública ADIF-Alta Velocidad. Con 55,1 millones de euros, se gastará 23,8 millones en el llamado corredor TEN-T (la autopista ferroviaria que unirá el Puerto de Algeciras con Córdoba, Madrid y Zaragoza). Además, se han reservado casi 23 millones de euros para inversiones en las actuales líneas de alta velocidad a su paso por Córdoba y 8,3 millones para concluir los trabajos del by pass de Almodóvar del Río. Esta obra evitará que trenes Avant que unen Sevilla con Málaga paren en Córdoba y acortará el viaje entre estas dos ciudades.

La empresa pública ADIF desarrollará una inversión de 27,3 millones de euros. Con ese dinero, invertirá 8,1 millones de euros en planes transversales, ocho millones en la renovación y mejora de la actual línea entre Córdoba y Bobadilla, 7,3 millones de euros en mejorar el Cercanías y otros 1,43 millones más para nuevos proyectos ferroviarios de Cercanías. Aparte, habrá 871.000 euros para inversiones en estaciones y 334.000 euros para electrificación.

Mientras, Renfe tendrá en Córdoba 21 millones de euros. En total, destinará 12,5 millones a la compra de materiales y otros 5,4 millones más a actuaciones en material. Aparte, ha reservado 720.000 euros para grandes reparaciones, 866.000 euros para el pago de la seguridad, 200.000 euros para inversiones en estaciones, 120.000 euros para los controles de acceso inteligentes y 367.000 euros para otras inversiones.

La inversión en ferrocarril contrata con la escasa destinada a carreteras. El grueso, 8,7 millones, irán a trabajos de conservación de carreteras y autovías en la provincia. Sobre nuevos proyectos, todo queda en financiar estudios informativos para iniciativas futuras: 100.000 euros para la duplicación de la carretera entre Espiel y Córdoba, 100.000 euros para la segunda fase de la Variante Oeste, 100.000 euros más para la mejora de la conexión con la Autovía del Sur A-4, 100.000 euros para el anteproyecto de nuevo trazado de esta autovía y otros 200.000 para la conversión de la N-432.

De hecho, hay más dinero en el Ministerio de Transición Ecológica para invertir en Córdoba que en carreteras. Por ejemplo, la Confederación del Guadalquivir tendrá 6,4 millones para actuaciones de reposición de infraestructura hidráulica y dos millones más para el mantenimiento y conservación del río en Córdoba. También habrá un millón de euros para actuaciones de abastecimiento y saneamiento. El resto del presupuesto se va en gasto corriente o en programas de seguimiento de las masas de agua en Córdoba, donde se invertirán 600.000 euros.

El Ministerio de Cultura también ha dejado de tener grandes programas de inversión, como en el pasado. La Biblioteca Pública del Estado se lleva 700.000 euros para concluir definitivamente las obras y el Arqueológico 100.000 para seguir adelante con su reforma. En la Capilla Real de la Mezquita Catedral se invertirán 50.000 euros.

Otra gran inversión son los casi cinco millones de euros que se invertirán en el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, en Hornachuelos, o los 3,8 millones de euros que se invertirán en la reforma del centro penitenciario de Alcolea. También habrá casi 800.000 euros para dejar listo el Aeropuerto para su uso por la aviación comercial.

Por último, el Gobierno invertirá 2,8 millones de euros en el canal de regadío del Genil-Cabra. El objetivo es instalar placas fotovoltaicas con las que generar energía suficiente para bombear el agua que necesitan los regantes.

