La Fiesta del PCA acogerá la presentación del libro que recoge los mítines de Anguita publicados en 'Mundo Obrero'

El próximo 2 de abril, en el marco de la XXII Fiesta del PCA, que se celebrará en Córdoba, tendrá lugar la presentación oficial del libro 'Nada sucede por casualidad', que recoge las entrevistas, intervenciones y discursos del que fuera líder del PCE y alcalde de Córdoba, Julio Anguita, que se publicaron entre 1988 y 1998 en 'Mundo Obrero', periódico oficial del PCE.

Según ha informado la editorial Atrapasueños, que ha publicado el libro gracias a un acuerdo entre el PCE y los herederos del desaparecido Julio Anguita, en sus 700 páginas se recopilan los mítines e intervenciones correspondientes al periodo en el que Anguita fue secretario general del PCE.

Los temas tratados en el libro son muy variados, pero tienen la impronta de los problemas de cada momento político y social en España: corrupción del PSOE, guerra del Golfo Pérsico, el abandono del Sáhara por parte del Gobierno, la OTAN y la caída del bloque soviético, el paro estructural y la precariedad en la juventud. Temas de total actualidad analizados por el que fuera uno de los políticos mejor valorados en la sociedad española.

El libro es el resultado de la investigación en el Archivo Histórico del PCE desarrollada por el escritor y editro Joaquín Recio, desde junio de 2021 hasta febrero de 2022, con la colaboración en la edición de Manuel González, dando lugar a un trabajo laborioso, en la cantidad y disparidad de capítulos (61 en total) que han sido ordenados en orden cronológico.

La obra incluye un estudio de introducción del profesor de la Universidad de Salamanca y miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), José Sarrión, que ayuda a contextualizar, tanto biográfica, como políticamente, lo que recoge el libro, que prologa el actual secretario general del PCE, Enrique Santiago.

