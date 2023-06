Familias del colegio López Diéguez denuncian que Educación ha dejado sin cocina propia al centro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) del CEIP López Diéguez de Córdoba han denunciado que la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “deja a los niños sin cocina para su comedor escolar”.

Las familias explican que, desde el día 29 de mayo, -“fecha en que uno de los ayudantes de cocina se puso de baja-”, el servicio de cocina propia “ha dejado de funcionar correctamente”. “Esto fue comunicado a la Delegación, pero nos contestaron que no iba a ser posible su sustitución en el resto del presente curso escolar. Al causar baja recientemente la segunda ayudante de cocina, la cocinera no puede desarrollar su labor en solitario y la solución que ha creído conveniente la Administración educativa de la Junta de Andalucía es suspender el servicio de cocina propia con el que contábamos para ofrecernos comida, de catering desde el pasado 14 de junio hasta el final de curso”.

Desde el AMPA del CEIP López Diéguez consideran que “esto supone un maltrato a un servicio público como el de los comedores escolares y, en última instancia, de nuestras propias hijas e hijos. Máxime cuando nosotras hemos cuidado tanto la cocina de nuestro cole y hemos velado para que la calidad y sostenibilidad fueran nuestro sello”, señalan.

En ese sentido, explican que las familias y el alumnado de este colegio público “estamos muy contentas con la cocina de nuestro cole. Hemos conseguido, junto con el equipo directivo y las profesionales de cocina, avanzar hacia un modelo más saludable y sostenible de alimentación de nuestros hijos e hijas. Se han introducido numerosos productos ecológicos, de temporada y de cercanía. Por ello, estamos muy orgullosas y llevamos por bandera nuestro comedor”.

Por todo ello, exigen al delegado Territorial de Desarrollo Educativo, José Francisco Viso, “que rectifique y sustituya inmediatamente al personal de cocina de baja para que podamos volver a poner en marcha el servicio de cocina propia en nuestro centro escolar. La salud de nuestras hijas e hijos está en juego y no vamos a permitir que esto siga ocurriendo ni un día más”, concluyen.

