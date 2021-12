La explosión de contagios lleva a hacer un millar de PCR diarias en el autoCovid de Córdoba capital

Un goteo incesante de vehículos llega en estos días hasta las cocheras del centro sanitario Carlos Castilla del Pino y se introduce en ellas siguiendo las indicaciones de los carteles: "Pruebas Covid. Solo cita previa". Es el denominado autoCovid de Córdoba capital, por donde en lo peor de la pandemia pasaron cientos de personas para hacerse las pruebas que detectan los contagios y, ahora, en la explosión de la sexta ola, vuelve a mostrar la misma imagen con el alza de contagios.

Desde hace una semana, en el autoCovid se realizan unas mil pruebas PCR cada día, lo que da la medida de la envergadura de la afección de contagios actualmente en Córdoba capital. Quien explica esta situación a Cordópolis es una de las profesionales sanitarias que hace las pruebas en el autoCovid -que guarda el anonimato- y cuyo rostro, a la salida del trabajo, dice tanto como sus palabras del aluvión de pruebas que están haciendo en estos días.

"Estamos haciendo mil pruebas al día, desde la semana pasada. Estamos doblando turnos", cuenta sobre la cantidad de personas que cada jornada pasan por allí y la carga de trabajo que supone, una vez más, una ola más. "Y nosotros somos los mismos (profesionales) que estuvimos haciendo el aluvión de pruebas PCR en olas anteriores. Y luego el aluvión de las vacunas. Y ahora otra vez el aluvión de PCR", explica cansada y resignada a las puertas de la cochera del centro sanitario.

Solo en una media hora en la mañana de este martes, es visible el incensante goteo de vehículos que bajan hacia la cochera -como ha podido comprobar este periódico-, sin llegar a formar cola a la entrada, pero sin dejar tiempo de descanso a los sanitarios.

En los coches, personas solas, de dos en dos o incluso familias de tres o cuatro miembros, todos con mascarilla, bajan a la realización de las pruebas PCR, que determinará si están contagiados de coronavirus. Hasta allí llegan con una cita previa, derivados por sus médicos o bien después de hacerse un test de autodiagnóstico, dar positivo y comunicar el resultado a Salud, resultado que debe ser certificado con la PCR.

Los datos de los últimos días que notifica la Consejería de Salud sobre Córdoba y provincia confirman que, en la última semana, se vienen dando cientos de casos positivos en la capital. Y que ese incremento de los contagios ha hecho que la incidencia de la pandemia se sitúe en "riesgo de contagio muy alto" en la provincia y la tasa en la capital se dispare hasta 847 casos por 100.000 habitantes.

Y, en el horizonte, según los expertos, se ve que el aumento de la incidencia seguirá en dos o tres semanas. Las pruebas en el autoCovid y los positivos, también. Este mismo lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, visitaba Córdoba y advertía de que en las próximas "dos o tres semanas va a seguir en aumento la incidencia" de la pandemia de la Covid19 en España.

"Es muy difícil que antes del 10 o 15 de enero esto empiece a bajar, no solo por la evolución actual sino por los días de fiestas que vienen". Porque la sexta ola se está produciendo a las puertas de la Navidad, fechas donde tradicionalmente se producen reuniones familiares y de amigos, que podrían aumentar más la transmisión del virus.

Está por ver qué deciden el Gobierno y las comunidades autónomas en su reunión prevista para este miércoles 22 de diciembre, en la que esperan evaluar nuevas medidas para intentar frenar la escalada de la pandemia. Mientras, desde los profesionales sanitarios, reclaman más medios y personal, a la vez que llaman a la responsabilidad de la población para intentar cortar los contagios.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!