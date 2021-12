Fernando Simón: "En las próximas dos o tres semanas va a seguir creciendo la incidencia"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que en las próximas semanas va a seguir en aumento la incidencia de la pandemia de la Covid19 en España. "Es muy difícil que antes del 10 o 15 de enero esto empiece a bajar, no solo por la evolución actual sino por los días de fiestas que vienen".

Antes de participar este lunes en la 'Jornada Covid-19. Incidencia en los mayores. ¿Estamos preparados los mayores para una nueva pandemia?' en Córdoba, Fernando Simón ha explicado que "vamos a tratar de controlar la transmisión, pero siendo realistas, podemos reducirla hasta cierto punto. En las próximas dos o tres semanas va a seguir creciendo la incidencia, esperemos que no muy deprisa". El pasado viernes, la tasa de contagio en España se situaba en 511 casos por 100.000 habitantes.

Simón ha lanzado un mensaje a la población para que "sea sensata y se apliquen las medidas de prevención" de uso de la mascarilla que, ha recordado, es obligatoria salvo que en el espacio exterior se pueda tener distancia con el resto de las personas.

Sobre la variente Ómicron, Fernando Simón ha recordado que la atendencia al alza de los contagios se viene detectanto antes de la expansión de esta nueva variante. "Lo que está surgiendo ahora, la subida de contagios, es de antes de Ómicron. Ahora se nos juntan las dos cosas", ha dicho en referencia al incremento de contagios y la expansión de la nueva variante.

"Es verdad que la vacuna nos está ayudando enormemente", ha incidido sobre los datos de ingresos hospitalarios y enfermedad grave ahora en comparativa a la misma incidencia cuando no había población vacunada. Aún así, ha recordado que el 10% de la población diana aún está sin vacunar y que, junto a los menores que lo están haciendo ahora y los niños hasta 5 años que no cuentan con vacuna, es una bolsa de población importante de transmisión del virus.

Reunión del Gobierno y las comunidades para tomar medidas

En referencia a la reunión del próximo miércoles entre el Gobierno y las comunidades autónomas para evaluar nuevas medidas contra la expansión de la Covid19, Fernando Simón ha dicho que "se expondrán alternativas no muy diferentes a las que se han establecido en todos estos meses" y los gobiernos decidirán si hay alguna que se pueda aplicar y el nivel de aplicación.

"Lo que ya se puede hacer por parte de todos es mantener la higiene de manos, el uso de mascarilla, tratar de no reunirse con gente con la que habitualmente no te relacionas, durante horas en una cena.... Todo eso ya se puede hacer al margen de las decisiones que adopten las comunidades autónomas para controlar la tendencia ascendente".

Vida social, campanadas y cabalgatas de Reyes

Preguntado sobre los eventos multitudinarios como las campanas de Fin de Año o las cabalgatas de Reyes Magos, Simón ha apuntado que "hay eventos sociales que tiene un alto impacto" y ha recordado que "hay alternativas para hacer las cosas y que el impacto sea menor".

"Lo que no podemos pretender es hacer las cosas como antes del Covid y pretender que no haya transmisión" y, en ese sentido, ha apuntado a que será el Gobierno y las comunidades autónomas quienes decidan y "pongan en la balanza" el incremento de casos y la toma de medidas.

Igualmente, preguntado sobre los aforos en las comidas y cenas de Navidad, Simón ha mirado atrás y recordado que "llevamos casi dos años de experiencia" frente a esta pandemia y "en las medidas que sirven y o no sirven para reducir las transmisiones" del virus. "Es verdad que se pueden tomar medidas obligatorias por parte de las instituciones, se pueden hacer recomendaciones muy fuertes por parte de instituciones o técnicos, pero la población no es tonta y sabe las cosas".

"Necesitamos recuperar nuestra vida social pero ahora mismo en concreto no es el mejor momento. Todos sabemos que la mezcla de personas genera riesgos", ha destacado el experto.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha recordado que la subida de la incidencia de la Covid19 en España, "aunque en proporción hay menos gente en los hospitales, el número de contagios está saturando la Atención Primaria, los servicios de Salud Pública están al límite también", ha advertido. "Tenemos que ser conscientes de que hay un incremento muy importante.

Por último, en referencia al uso de test de autodiagnóstico de Covid, Fernando Simón ha incidido en que un resultado negativo no es definitivo, "no implica que un ratito después no pueda ser positivo", por lo que ha pedido prudencia en su uso y, sobre todo, mantener las medidas de prevención aunque el resultado sea negativo en principio.