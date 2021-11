Endesa cuenta en Córdoba con más de 21.000 clientes adheridos al Bono Social

Más de 21.000 hogares cordobeses disfrutan del Bono Social impulsado por el Gobierno para paliar la pobreza energética, según los últimos datos de Endesa. De ellos, 10.451 clientes vulnerables cuentan con una rebaja del 60 por ciento en la factura de la luz, y 10.606 clientes vulnerables severos del 70 por ciento.

Así lo ha indicado Endesa en una nota en la que ha detallado que este incremento de los descuentos anunciado por el Gobierno estará vigente hasta el 31 de marzo de 2022, "pasada esta fecha, volverán a tener descuentos del 25 por ciento los clientes vulnerables y del 40 por ciento los vulnerables severos".

En los últimos meses, se ha producido un aumento en el número de demandantes de estos descuentos. En comparación con los datos de enero, "los clientes vulnerables han aumentado un nueve por ciento y los vulnerables severos un 12 por ciento". En términos generales, esto supone "un incremento del número de beneficiarios de un diez por ciento aproximadamente".

En Andalucía hay un total de 208.977 clientes de Endesa con Bono Social, el 50 por ciento considerados como vulnerables y el resto vulnerables severos.

Las familias que disfrutan de este Bono Social tendrán que volver a solicitarlo cada dos años desde su contratación, para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación fijados por el Gobierno. En el caso de las familias numerosas, el plazo de renovación estará supeditado a la validez del título de familia numerosa.

Para evitar que los clientes olviden realizar este trámite de renovación, la compañía se pone en contacto con el cliente antes del vencimiento del plazo para que puedan gestionarlo con antelación y sigan percibiendo estos descuentos.

Los usuarios que deseen solicitar el bono social por primera vez podrán realizarlo a través de los canales habilitados: la 'app' ('EnergíaXXI Bono Social'), el correo electrónico ('bonosocial@energiaxxi.com') o el asesoramiento telefónico (800 760 333). Además, también se puede gestionar de forma presencial en los Puntos de Servicio y Oficinas Comerciales que hay repartidos en toda la provincia de Córdoba.

Cuando la compañía recibe la documentación necesaria, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes y de enviar la consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para su asignación. Finalmente, se comunica al cliente la resolución del Ministerio.

Para optar al Bono Social es imprescindible ser cliente de una comercializadora de referencia (como Energía XXI), ser el titular de un contrato con la tarifa eléctrica PVPC (con o sin discriminación horaria) y una potencia igual o inferior a diez kW en la vivienda habitual, además de cumplir otros requisitos específicos.

En el canal web 'https://www.endesa.com/es/te-ayudamos/bonosocial/bono-social' se encuentra toda la información sobre este descuento, los requisitos y la documentación que deberá aportarse para poder solicitarlo.

El Bono Social es un descuento en la factura de la luz regulado por la legislación vigente que tiene el objetivo de proteger aquellos hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. Aunque quien lo tramita es la comercializadora de referencia, el Gobierno español es quien lo asigna, una vez verifica el cumplimiento de los criterios.

El ahorro sobre la factura que percibe el cliente, lo asume económicamente la comercializadora y, en este sentido, facilita el pago de las facturas de los colectivos más desfavorecidos. Además, los beneficiarios del Bono Social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de cuatro meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de dos meses).

Además, la normativa protege también aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al Bono Social, no puedan pagar la factura. En ese sentido, la Ley del Sector Eléctrico estipula que no se puede interrumpir el servicio en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33 por ciento o con grado de dependencia II o III.

En estos casos los clientes deberán dirigirse a los servicios sociales para que emitan el correspondiente documento de acreditación de la situación y posteriormente presentarlo en su comercializadora de referencia.

