Eduardo Muñoz, Rosario Ortega y Elías Fereres reciben los Premios Galileo de la Universidad

El catedrático de Inmunología del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba (UCO), Eduardo Muñoz, la catedrática de Psicología la Universidad de Córdoba, Rosario Ortega, y el profesor Elías Fereres, han recibido este martes el Premio Galileo, que reconocen la trayectoria del personal investigador en cuanto a la realización de actividades relacionadas con la innovación y la transferencia de conocimiento a la Sociedad.

Ha sido en un acto celebrado este martes 20 de diciembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y en el que también se han entregado los Premios del Concurso de Ideas de Negocio, las Empresas de Base Tecnológica y los reconocimientos a los proyectos UCO Social Innova con un marcado carácter social.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha hecho entrega de esta distinción que reconoce la trayectoria de investigadores de la UCO en la realización de actividades relacionadas con la innovación y con la transferencia del conocimiento a la sociedad. Torralbo ha señalado “hoy es un día de fiesta para la comunidad universitaria porque se pone el foco en que, además de docencia e investigación, hacemos transferencia e innovación”. El rector ha felicitado a todos los premiados, “tanto a los seniors, por vuestra impresionante trayectoria, como a los jóvenes que recogen ese testigo y que demuestran que hay recambio, futuro y equipo”.

Eduardo Muñoz Blanco es catedrático de Inmunología del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba y director del Grupo de Investigación PAI BIO304 (Inmunofarmacología y Virología Molecular) de la UCO y del GC04 (Inflamación y Cáncer) adscrito al IMIBIC. En sus palabras de agradecimiento, el profesor Muñoz Blanco ha reconocido que durante sus más de 20 años de traslación de investigación “el proceso no ha sido siempre fácil, pues yo opté no solo por investigar sino también por crear empresas y llevar a la vez un grupo competitivo de investigación”. Por ello, ha agradecido especialmente la ayuda de la OTRI y del personal de gestión económica de la investigación de la UCO.

Por su parte, el profesor Elías Fereres ha realizado numerosas actividades relevantes de transferencia en su trayectoria de más de cuarenta años de catedrático de la Universidad de Córdoba, incluyendo numerosos trabajos para organismos internacionales como la FAO, siendo coautor del modelo de simulación de cultivos AquaCrop, el segundo más utilizado del mundo. En 2022, la red Research.com le identificó como el investigador español más citado en el área de ciencias de la planta y agronomía. “Esta es una ocasión única para agradecer a la Universidad de Córdoba el ser profeta en mi tierra, y además ser reconocido por un jurado de expertos externos tan prestigioso”, ha declarado.

Rosario Ortega-Ruiz ha sido durante los últimos veinte años catedrática de la Universidad de Córdoba. Es investigadora principal del Laboratorio de Estudios de Convivencia y Prevención de la Violencia (www.laecovi.com ), equipo de investigación compuesto de más de veinticinco miembros, cuya actividad se centra en el estudio de los factores personales y contextuales relacionados con las relaciones interpersonales que son relevantes en la comprensión del fenómeno de la convivencia, escolar y familiar en relación a la prevención del riesgo de la conducta antisocial. Es una de las expertas europeas pionera en los estudios sobre acoso escolar y violencia escolar y juvenil. La profesora Ortega ha agradecido igualmente el reconocimiento “a lo que realmente siempre me ha importado: investigar y enseñar a otros investigadores, especialmente con una aplicación práctica y con un marcado carácter social”.

La vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce Jiménez, ha felicitado a todos los premiados, indicando que “la innovación es una alianza con el futuro y hay que dejar de lado la cultura que penaliza el fracaso y nos lleva a posiciones de comodidad y de inacción para evitar el riesgo”.

La vicerrectora ha dedicado unas palabras especiales para los jóvenes, a quienes ha indicado que “en la innovación, como cualquier proceso creativo, es lógico que haya momentos de duda y dificultad y esos son inseparables del hecho de innovar, y hay que aprender a convivir con las miradas escépticas ante lo que es una idea de negocio realmente innovadora. Veamos oportunidades en los cambios de nuestro tiempo e intentemos hacer realidad las buenas ideas”.

En cuanto al Concurso de Ideas de Negocio, los premios 2021-2022 han sido para Juan Carranza Almansa y Olmo Linares Escudero (3.000 euros), en la categoría de Personal Docente e Investigador, por su idea GECISO; mientras que el segundo premio (1.500 euros) se ha otorgado a Pablo Rodríguez Hernández y Mª José Cardador Dueñas por su idea denominada Nueva herramienta para diferenciar los jamones de bellota 100% ibéricos.

En la categoría Estudiantes, Alba Rosano Ribert ha recibido el primer premio (3.000 euros) por su idea de una factoría de microalgas, siendo el segundo galardón (1.500 euros) para Mª Sol González Bermúdez por su proyecto The Chemist Illustrator. Los egresados de la UCO también han sido reconocidos en el Concurso de Ideas de Negocio.

En concreto, Jesús Rodríguez Freire se ha hecho acreedor del primer premio (3.000 euros) por su idea Approvecha, mientras que Raquel González Álvarez-Ossorio y Alberto Doncel Pedrosa han ganado el segundo (1.500 euros) por su proyecto Zeroticket.

Asimismo, durante la gala se han hecho entrega de los diplomas a las Empresas de Base Tecnológica Pomología, impulsada por el profesor Diego Barranco; Innovación Vegetal Mediterránea (Agrigensol), de Juan Gil Ligero; Animal Breeding Consulting (ABC): Juan Vicente Delgado; y Cobiomic Bioscience, de Nuria Barbaroja.

Por último, ha habido lugar para reconocer a los proyectos Uco Social Innova con los que la UCO reconoce aquellas iniciativas de transferencia y de aplicación práctica de conocimiento cuyos resultados tengan un beneficio social. Los proyectos reconocidos en esta edición han sido para los profesores Adolfo Peña Acevedo, David Cano Terriza, Antonia Ramírez García, Francisco Casares de la Torre, Amalia Reina Giménez, Soledad Gómez Navarro, Mª Isabel Rodríguez Zapatero, Rafael Pérez Alcántara, David Bullejos Martín, José Antonio Cerrillo Vidal, Gisella Policastro y Manuela Álvarez Jurado.

