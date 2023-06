Durmiendo en el coche y quince horas de espera para “sentir” a Alejandro Sanz

Juan, un señor sentado en una silla de playa, es el primero entre la treintena de personas que desde las 7:00 de este sábado guardan cola para entrar al concierto de Alejandro Sanz en la Plaza de Toros de Córdoba esta noche. “He venido a guardarle el sitio a mi hija y mi nieta”, explica. “Ellas vendrán más tarde”.

Junto a él varios grupos de fans del cantante, llegadas desde Madrid, Sevilla o Andújar, pertrechadas con todo lo necesario para esperar durante quince horas la cola antes de entrar al concierto y ocupar la primera fila, a pie de escenario: “Para que nos vea, para tenerlo cerca, para sentirlo”, dicen Eli, Eva, Carmen, Verónica y María Jesús.

Son cinco amigas, de Sevilla y Cádiz, que en su día se conocieron en un concierto de Alejandro Sanz y que, desde entonces, acuden a varios conciertos del cantante en cada una de sus giras. Experimentadas en la espera, han llegado bien equipadas hasta la Plaza de Toros: sillas, nevera para conservar bebida y comida, y hasta “sombrillas y paraguas, que nunca sabes qué va a hacer falta con este tiempo”.

A su lado, otro grupo de fans guarda el sitio mientras espera al resto de amigas que componen un grupo de unas treinta chicas. Han llegado desde Madrid y Sevilla, algunas -cuentan- ya están por Córdoba desde el lunes: “Dormimos en el coche”. Han pasado la noche así y a primera hora, a las 7:00, ya estaban plantadas en corro con sus sillas para esperar quince horas hasta el concierto. Un par de horas antes se abrirán las puertas y podrán coger sitio en primera fila.

Todas se declaran fans de Alejandro Sanz. Paqui y Laura, madre e hija, han venido desde Andújar (Jaén) y son integrantes del club de fans A que no me sueñas. Recuerdan que en esta gira del cantante ya le han visto en algún concierto, “cuando no nos pilla muy lejos. Fuimos a Úbeda”.

Algunas preparan pancartas con mensajes para el cantante, mientras charlan, consultan el móvil o leen. A unos metros, el equipo técnico ya ultima el montaje del concierto, con camiones y buses con todo el material rodeando la Plaza de Toros. El personal de seguridad también ha comenzado a trabajar ya.

Y quienes no fallan son ellas, las primeras de la fila para volver a ver en concierto a su ídolo. “Y darle muchas fuerzas”.