Un 'mapeo' de los caminos públicos de la Sierra muestra que 102 kilómetros están cerrados al paso

La Plataforma A Desalambrar ha elaborado un estudio sobre el estado de los senderos públicos y vías pecuarias existentes en la Sierra del término municipal de Córdoba, donde se contabilizan un total de 345 kilómetros de caminos de los que casi un tercio -102 kilómetros-, se encuentran cerrados al paso.

El análisis sobre los senderos registrados en el Inventario Municipal de Caminos Públicos y las vías pecuarias de la Sierra en Córdoba, se ha realizado estudiando los trazados sobre el terreno, así como los planos existentes de cada una de estas vías del medio natural. "Se trata de conocer el estado en el que están los caminos públicos", ha explicado a este periódico el portavoz de la plataforma, Manuel Trujillo.

Así, entre las conclusiones de un primer avance de este estudio se señala que en la Sierra de Córdoba hay 345 kilómetros de caminos, de los que 243 están abiertos al paso y 102 kilómetros cerrados. De los caminos por los que se puede transitar, hay 209 kilómetros aptos para el senderismo, 87 kilómetros señalizados, 19 kilómetros asfaltados y 15 kilómetros que, si bien están abiertos, se encuentran intrasitables.

Los caminos de la Sierra que son "exclusivamente municipales" y se encuentran incluidos en el Inventario del Ayuntamiento son un total de 27 senderos, con 81 kilómetros en conjunto. De ellos, hay 14 caminos con un total de 38 kilómetros de recorrido que se encuentran cerrados al tránsito, 43 kilómetros de caminos abiertos -8 de ellos asfaltados-, y 35 kilómetros en total aptos para el senderismo, donde hay 6,7 kilómetros señalizados.

Por otro lado, entre los caminos públicos y vías pecuarias con competencia compartida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía hay 10 senderos con 71 kilómetros de recorrido. De ellos, 600 metros se encuentran cerrados al paso, 70 kilómetros están abiertos -aunque de ellos 9 kilómetros están intrasitables-, y en total hay 54 kilómetros aptos para el senderismo, con 31 kilómetros señalizados.

Y, de otro lado, las vías pecuarias que son exclusivamente competencia de la Junta de Andalucía son 14 y suman 107 kilómetros. De ellas, 5 vías pecuarias con 17 kilómetros están cerradas al tránsito, mientras que hay 90 kilómetros abiertos. En total, hay 83 kilómetros de estas vías pecuarias aptos para el senderismo, de los que 38 kilómetros se encuentran señalizados.

En resumen, de los 259 kilómetros de caminos reconocidos oficialmente por las administraciones públicas, 172 son adecuados para el senderismo aunque solo 76 están señalizados, mientras 55 kilómetros están cerrados.

A esos 259 kilómetros se le podrían añadir otros caminos que podrían ser públicos, en los que se han encontrado indicios de ser públicos, pero es necesario un estudio para conocer el estado y la cifra final de estos. Así, en documentación que data de 1899, existen 25 posibles caminos públicos con 56 kilómetros de recorrido -según señala este estudio-, de los que 20 senderos con 42 kilómetros se encuentran cerrados y 14 kilómetros abiertos.

De otro lado, hay otros caminos "que pueden ser públicos según la cartografía catastral antigua y actual", pero no están incluidoas en el inventario municipal. Se trata de 8 caminos con 24 kilómetros de recorrido, de los que 4 kilómetros están cerrados al tránsito y 20 están abiertos, todos aptos para el senderismo. Por último, se han registrado 6,5 kilómetros de senderos en monte público, entre Los Villares, El Patriarca y el Cerro del Pozo de la Nieve en Trassierra.

La Plataforma A Desalambrar continúa avanzando en su estudio para completar este informe sobre los caminos de la Sierra de Córdoba y, con posterioridad, se incluirá el estado de los senderos en la zona del Valle y de la Campiña, además de un análisis del grado de uso de los caminos.

