Debatir sobre terrorismo en una sitiada Diputación: los Reyes Felipe VI y Abdalá II presiden la reunión del Proceso Áqaba

Desde este lunes, Córdoba está sitiada de seguridad. Por tierra y por aire. A primera hora de esta mañana, el helicóptero de seguridad de la Policía Nacional sobrevolaba el Vial y los alrededores de la Diputación de Córdoba, sede elegida para la reunión del Proceso Áqaba, presidida por Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, y Su Majestad el Rey Abdalá II de Jordania. También, decenas de furgones de Policía Nacional velan por la seguridad de los participantes a esta reunión, cuyo contenido se mantiene en la más estricta privacidad.

Y como todo acto real que se precie, pasadas las 8:30, un tímido grupo de personas empezaba a apostarse en las vallas ubicadas frente al Palacio de la Merced, en la zona de las paradas de autobuses de la Plaza de Colón. Este entorno ha congregado a unas 200 personas -entre ellos, alumnos del Colegio Ferroviario- que no han querido perderse la llegada del Rey Felipe VI. Alguno que otro más preparado para la ocasión, como Francisco Granados, que no ha dudado en coger su cámara de fotos profesional para inmortalizar el momento porque, tanto para él como para su mujer, “era la primera vez que lo veíamos”.

También ha habido otras que han lamentado que Su Majestad la Reina Letizia no haya hecho parada en Córdoba porque “no ha podido”, comentaba segurísima otra espectadora. Unos minutos después de las 9:30, entre una lluvia de aplausos y algún grito de Viva España, el Rey Felipe VI ha llegado al Palacio de la Merced, en cuya entrada principal ha sido recibido por el presidente de la Diputación de Córdoba en funciones, Antonio Ruiz, y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, a quienes les ha transmitido lo “maravillosa” que es la Mezquita de Córdoba.

Como es habitual, el Rey Felipe VI no ha hecho ningún tipo de declaraciones a los periodistas, al igual que el presidente de la Diputación y el ministro de Exteriores, que sí dará una rueda de prensa a lo largo de la mañana. El protocolo de seguridad ha llevado, incluso, a que uno de los agentes se apostara delante de una periodista cuando ésta ha interpelado al Rey con un “bienvenido a Córdoba, Su Majestad”; unas palabras que no han tenido respuesta del monarca, que entablaba conversación con el presidente de la institución provincial, y sí una sonrisa de Albares.

Minutos más tarde ha aparecido la comitiva con el Rey Abdalá II de Jordania, quien ha sido recibido por el Rey de España. Una vez juntos, ambos monarcas se han encargado de dar la bienvenida a los jefes de Estado de Ghana, Guinea Bisáu y Mauritania, así como a los representantes de la Unión Africana, Unión Europea y OTAN, antes de realizarse una foto de familia a las puertas de la Casa Palacio previa al inicio de la reunión.

Tras ello, nuevamente entre aplausos y ante un numeroso dispositivo de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local en las inmediaciones, las autoridades se han entrado en la Diputación de Córdoba para dar inicio a la reunión del Proceso de Áqaba dedicada a África Occidental y Sahel.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!