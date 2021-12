Cosmos plantea la salida de dos tercios de la plantilla en Córdoba

La multinacional Votorantim, que gestiona cementos Cosmos en Córdoba, ha informado por escrito este jueves a los sindicatos que se plantea la salida de dos tercios del personal que trabaja en la ciudad, según han confirmado a este periódico fuentes del sindicato UGT.

La propuesta de la empresa, que se concretará en otra reunión a la que se han emplazado con los sindicatos el próximo 9 de diciembre, pasa por mantener a un tercio de los 49 trabajadores actuales en la cementera cordobesa. Otro tercio saldrían en un proceso de traslados a otras empresas del grupo. El tercio final serían prejubilaciones o bajas voluntarias, han precisado fuentes sindicales.

Ahora, los sindicatos estudiarán la propuesta y presentarán sus alternativas. La decisión de Cosmos se basa en que la empresa dejará de producir clínker en Córdoba, algo que ha achacado a los costes de la energía, además de a la nueva normativa ambiental. Votorantim seguirá produciendo clínker en su fábrica de Badajoz, a donde se podría trasladar parte de la plantilla cordobesa.

El tercio de trabajadores que permanecerá en la empresa se dedicará a trabajos de producción y venta de cemento, pero ya no tendrán que atender el gran horno de la compañía de capital brasileño que posee en Córdoba, en pleno casco urbano.

Actualmente, en Cosmos trabajan 49 personas. No obstante, hay varias empresas que dependen de la cementera. En principio se calcula que por cada trabajador en plantilla de Cosmos hay otros tres de empresas auxiliares o subcontratas. En total, se calcula en prácticamente 200 los trabajadores que dependen de Cosmos en Córdoba.

