Los cordobeses se vacunan más de la gripe que de la dosis de recuerdo del Covid

Los cordobeses llamados a vacunarse contra la gripe y con la dosis de recuerdo frente al Covid en la campaña iniciada en octubre pasado han registrado un mayor porcentaje de inoculación contra la gripe que de la cuarta dosis contra el coronavirus.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, un total de 125.399 cordobeses se han vacunado ya de la gripe, mientras que han recibido la dosis del Covid 101.367. La diferencia es de unas 24.000 personas que, a la hora de vacunarse, han acudido a recibir la inoculación de la gripe pero no así de la cuarta dosis de Covid.

Hay que recordar que en esta campaña de vacunación, que arrancaba el 3 de octubre, estaban llamadas a vacunarse hasta ahora las personas mayores de 65 años contra la gripe que, a la vez, podían recibir la cuarta dosis contra el Covid. En porcentaje de cobertura, el 53,6% del grupo de población llamado a vacunarse lo ha hecho contra la gripe. Mientras, entre quienes podían haber recibido ya la dosis de recuerdo de Covid, el porcentaje es del 46,3%, abierto ya el grupo de población de 60 años en adelante.

No obstante, entre las distintas provincias de Andalucía, la de Córdoba alcanza uno de los mayores índices de vacunación. En cuanto a la gripe, el 53,6% de cobertura en los mayores de 65 año se coloca como la segunda mayor cobertura provincial, solo por detrás de Jaén que llega al 55,9%.

Los datos de Salud señalan que en Andalucía ya se han vacunado de gripe 1.034.354, el 46,7% de los mayores de 65 años, el principal grupo diana de la campaña, especialmente mayores de 80 y personas en residencias. En este grupo, por provincias, Almería tiene 84.805 personas vacunadas (45,2% cobertura); Cádiz, 130.138 (37,2% cobertura); Córdoba 125.399 (53,6% cobertura); Granada 125.39 (454,8% cobertura); Huelva 60.092 (44,1% cobertura); Jaén 107.820 (55,9% cobertura); Málaga 176.623 (36,9% cobertura), y Sevilla 224.014 (41,5% cobertura). La campaña anterior la cobertura global en mayores de 65 años alcanzó el 73,2%.

Mientras tanto, en cuanto a la cobertura de vacunación de la dosis de recuerdo del Covid, desde el 3 de octubre se han puesto 63.781 dosis en Almería; 109.011 en Cádiz; 101.367 en Córdoba; 97.265 en Granada; 47.592 en Huelva; 80.155 en Jaén; 137.118 en Málaga, y 186.646 en Sevilla. En cuanto a la cobertura de dosis de recuerdo, la conocida como cuarta dosis, se han vacunado hasta el momento más del 33% de la población mayor de 60 años.

La campaña de vacunación frente a la gripe y dosis de recuerdo campaña otoño 2022 comenzó el pasado 3 de octubre, cuando empezaron a recibir la vacuna de gripe y covid las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad. También la población mayor de 80 años y el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios y sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad.

El 17 de octubre arrancó el turno para recibir la vacuna de gripe y covid de las personas entre 65 y 79 años, al igual que aquellos entre los 5 y los 64 años con patologías crónicas, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. En esta fecha, la población infantil entre 6 y 59 meses comenzó a recibir únicamente la vacuna de la gripe.

El 24 de octubre fueron las personas con edad entre los 60 y 64 años las que empezaron la vacunación contra la covid. A partir de esta fecha, se comenzó a vacunar frente a la gripe a grupos de profesionales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el caso de las instituciones penitenciaras se empezó frente al covid.

A partir de diciembre de 2022, y en función de la disponibilidad de las dosis, se vacunará frente a la gripe y el covid a los convivientes en el hogar con personas de 65 años o más o personas de riesgo.

Las personas incluidas en los grupos de vacunación pueden solicitar las citas por los canales habituales como son la web ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario.

