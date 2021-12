Córdoba es, tras Teruel, la provincia española donde más aumenta la natalidad

Córdoba ha sido la provincia española donde más ha aumentado la natalidad durante el pasado mes de octubre. Según la estimación mensual de nacimientos que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un proyecto piloto, en 2021 han nacido más niños en la provincia que en los años anteriores.

En concreto, la provincia de Córdoba fue en octubre, tras Teruel, la zona española donde más creció la natalidad. De hecho, a nivel nacional hubo menos nacimientos que en meses anteriores, pero no en Córdoba, donde ha habido un 14% más nacimientos en este mes de octubre que en el año pasado. Así, en octubre de 2020 nacieron 646 bebés en la provincia. La cifra de todos los meses de octubre de los años anteriores nunca superó los 600.

Ahora mismo, 2021 está siendo un año con más nacimientos que los años anteriores. Las cifras acumuladas, según el INE, señalan que en la provincia de Córdoba han nacido un total de 5.505 bebés durante los diez primeros meses del 2021. En el mismo periodo de tiempo pero del año pasado fueron 5.494 los cordobeses que vinieron al mundo, por lo que el acumulado también es positivo.

En Córdoba también están incrementándose las defunciones. En lo que va de año ha habido un 4,5% más de víctimas mortales que el año anterior. Con estos datos en la mano, lo lógico sería pensar en que por vez primera desde 2012 la población cordobesa volverá a crecer. Dependerá, no obstante, de las migraciones y de si finalmente hay más población que ha abandonado la provincia de la que ha inmigrado.

A nivel nacional, los nacimientos también han seguido bajando este año, un 3% hasta octubre, mientras que las muertes han caído un 8% y se sitúan por debajo de las cifras registradas en el mismo periodo de 2020.

En el caso de los nacimientos, un total de 281.712 niños han nacido en España en los 10 primeros meses de 2021, lo que supone 8.742 menos (cerca del 3%) que en el mismo periodo de 2020. Además, esta cifra representa 44.500 menos nacimientos que en esos mismos meses de 2017. Por años, los nacimientos en España durante los diez primeros meses de cada año registran una tendencia constante a la baja ya que se sitúan en 281.712 en 2021; 290.454 en 2020; 299.944 en 2019; 309.794 en 2018.

El INE aborda este proyecto con datos actualizados recibidos cada mes desde los Registros Civiles combinados con información histórica de la Estadística de Nacimientos, con el fin de estimar los nacimientos ocurridos durante el brote de COVID-19.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!