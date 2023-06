Córdoba roza su récord de afiliados a la Seguridad Social

La provincia de Córdoba está rozando su récord de afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Inclusión. Así, el mes de mayo se cerró en Córdoba con un total de 306.142 afiliados a la Seguridad Social. El aumento fue de 833 personas en mayo. La diferencia con respecto a hace un año es de 1.311 afiliados más que entonces, según la información disponible.

Córdoba roza, por tanto, su récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social, alcanzado en diciembre. Entonces, a 31 de diciembre en la provincia de Córdoba había 309.195 personas dadas de alta, una cifra histórica, que no se había alcanzado ni en los años previos a la crisis del ladrillo. En aquella época Córdoba era una provincia con una gran economía sumergida. Los trabajadores no dados de alta tampoco rezaban, en ocasiones, en las listas del paro, por lo que la población inactiva era muy alta.

Ahora, de los más de 306.000 afiliados en Córdoba, 251.922 forman parte del Régimen General. 54.220 son autónomos, según la información disponible. También hay 42.384 cordobeses afiliados en el régimen agrario y 3.533 en el del hogar, según la información disponible.

En España, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en 47.883 personas en mayo en términos desestacionalizados y supera los 20,7 millones (20.709.078) por primera vez. En el conjunto de los cinco primeros meses del año se han creado 468.184 empleos, completándose el mejor periodo enero-mayo de la serie histórica.

En términos de afiliación media, se han superado por primera vez los 20,8 millones de personas (20.815.399), tras sumar 200.411 en el mes de mayo, con un incremento intermensual del 0,97%. En términos interanuales, el crecimiento es del 2,9%, con 582.676 afiliados más que hace un año.

