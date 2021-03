Córdoba retoma la inmunización con AstraZeneca entre cierto recelo y optimismo de los vacunados

España retoma este miércoles la vacunación contra la Covid19 con AstraZeneca tras el parón por las dudas suscitadas sobre sus efectos. En Córdoba, el centro de salud del Sector Sur ha sido el encargado de volver a la vacunación con estas dosis, por donde están pasando desde la mañana profesionales de diferentes sectores. Las personas consultadas por este medio han transmitido cierto miedo y recelo después de todo lo generado en relación a la efectividad y efectos secundarios de esta vacuna. Pese a ello, consideran que la inmunización es la única forma de acabar con el virus. Según datos facilitados por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, durante este miércoles y el viernes se administrarán 2.250 dosis entre las áreas Sur y Norte de Córdoba.

Hace apenas una semana saltaban todas las alarmas después de que algunos pacientes que habían recibido la vacuna de Astrazeneca habían experimentado coágulos tras la aplicación del fármaco. En Marbella, incluso, una profesora falleció tras ser inoculada, pero la autopsia ha revelado que el fármaco nada tuvo que ver en el deceso. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha hecho suyas las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha defendido la efectividad de la vacuna.

Así las cosas, el área Sur de Córdoba suministrará un total de 1.500 dosis entre este miércoles y el viernes, todas ellas dirigidas a docentes, profesionales de la sanidad privada, protección civil y estudiantes de ciclos sanitarios y sociosanitarios. Este es el caso de Eduardo Moreno, que estudia Radioterapia y ya ha comenzado sus prácticas en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Aunque reconoce cierto miedo a la vacuna, sabe que es la única forma de parar el virus.

Durante este miércoles también ha acudido a vacunarse Nazaret Jurado, auxiliar de Enfermería y técnica de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Actualmente está trabajando en una clínica privada y ha tenido ciertas dudas sobre acudir o no a vacunarse. De hecho, reconoce, no era partidaria de este fármaco. Aún así, por responsabilidad con sus mayores, su familia y sus pacientes ha decidido inocularse, aunque apunta que hay sanitarios que han decidido no vacunarse.

Mari Carmen Gutiérrez y Celia Aguayo son otras dos estudiantes que han recibido este miércoles su primera dosis. Ambas están estudiando el ciclo de Imagen para el diagnóstico y están realizando sus prácticas en el hospital San Juan de Dios y en el Reina Sofía.

La casualidad quiso que estas dos jóvenes fueran citadas para su primera dosis el mismo día en que el Ministerio de Sanidad paralizó la vacunación con AstraZeneca. Aunque también han vivido con miedo todo el ruido generado alrededor del fármaco, "es la única forma de que esto pueda terminar".

Junto al área Sur, la vacunación con AstraZeneca también se reanudará el viernes en el área Norte de Córdoba, donde se inoculará a personal de ayuda a domicilio, sanitarios, protección civil y policía local.