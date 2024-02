Córdoba registró más de 280 desahucios en viviendas públicas en cuatro años

El parque público de vivienda de la provincia de Córdoba registró un total de 282 actuaciones de lanzamiento y desahucio en cuatro años, en concreto desde 2019 a 2022, según datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Por años, se contabilizaron 48 lanzamientos en viviendas públicas de la provincia de Córdoba en 2019; en 2020, año de la pandemia, fueron 53; al año siguiente subieron hasta registarse 102 desahucios; y en 2022 se produjeron un total de 79 lanzamientos.

En esos cuatro años, Córdoba capital registró actuaciones de lanzamiento y desahucio en su parque público de viviendas en cada una de las anualidades analizadas.

Además, se produjeron en esta provincia casos en otros siete municipios en 2020, en un total de nueve localidades en 2021 y en once términos municipales en 2022, que fueron, en concreto, Córdoba, Baena, Lucena, Montilla, Peñarroya, Pozoblanco, Puente Genil, Rute, Santaella, La Victoria y Villa del Río.

En el concjunto de Andalucía, se registraron entre los años 2019 y 2022 un total de 2.753 actuaciones de lanzamiento/desahucio en viviendas del parque público, si bien la cifra contabilizada en 2022 -637- fue un 26% inferior a la de 864 anotada en 2019. Son cifras que ha detallado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una respuesta escrita a una pregunta formulada por diputados del Grupo Socialista, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

La respuesta de la consejera de Vivienda detalla las actuaciones de lanzamiento/desahucio del parque público andaluz entre los años 2019 y 2022 por provincia, municipio y año.

Además, precisa que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) “no tiene establecido un protocolo específico de acompañamiento e intervención psicosocial en los supuestos de lanzamientos/desahucios, dado que la posible intervención social no es competencia de AVRA, sino de los servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento”, y ello “con independencia de que a lo largo de la tramitación de estas actuaciones se dé traslado a dichos servicios sociales por si fuera necesaria su intervención”.

No obstante esto, AVRA “cuenta con un equipo de trabajadores sociales cualificados en cada provincia para la gestión y administración de su parque público de vivienda”, según apostilla Rocío Díaz en su respuesta a los diputados del PSOE-A.

De los datos incluidos en la respuesta se desprende que el año del periodo analizado en el que se contabilizaron más actuaciones de lanzamiento/desahucio en el parque público de vivienda de Andalucía fue 2019, con un total de 864, de las que casi una cuarta parte --un total de 280-- se registraron en la provincia de Jaén, que sumó más del doble de actuaciones que la de Cádiz, que sumó 126.

En las demás provincias se registraron, en el referido año 2019, un total de 108 actuaciones de lanzamiento/desahucio en Sevilla, 106 en Almería, 72 en Málaga, 71 en Granada, 53 en Huelva y 48 en Córdoba.

En 2020, primer año de la pandemia de Covid-19 que motivó en marzo la declaración, por parte del Gobierno, del estado de alarma en España y el confinamiento generalizado de la población en sus domicilios durante unos meses, la cifra de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas andaluzas se redujo en un 35 por ciento en comparación con 2019, hasta quedarse en un total de 561.

Por provincias, Sevilla concentró 184 de dichas actuaciones, situándose así por delante de Granada, con 86; Jaén, con 72, y Huelva, con 64. En el parque público de viviendas de Cádiz se registraron 54 actuaciones de lanzamiento/desahucio, mientras que en Córdoba fueron 53; en Almería, 28, y en Málaga, 20.

El número de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas de Andalucía volvió a repuntar en 2021, con un 23 por ciento más de actuaciones que el año anterior, hasta alcanzar un total de 691, de las que los volúmenes más destacados se localizaron en Sevilla, con 180; Jaén, con 133; Cádiz, con 104, y Córdoba, con 102.

Por debajo del centenar de actuaciones se situaron aquel año las provincias de Granada --con 84--, Huelva (33), Málaga (28), y Almería, con 27 en su parque público de viviendas.

En el año 2022, la Junta contabilizó un total de 637 actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público de viviendas, un ocho por ciento menos que en 2021, con sólo dos provincias --Jaén y Sevilla-- con más de un centenar de casos; en concreto, 186 y 178, respectivamente.

En las demás provincias se registraron en el año 2022 un total de 92 actuaciones en Cádiz, 79 en Córdoba, 56 en Granada, 22 en Huelva, 13 en Almería y once en Málaga.

De los datos desglosados por provincias y municipios incluidos en esta respuesta se desprende que las actuaciones de lanzamiento/desahucio en la provincia de Almería se produjeron en doce municipios en el año 2019, en once en el año 2020, en seis en 2021, mientras que en 2022 se localizaron en nueve municipios, que fueron, en concreto, Almería capital, Vera, Arboleas, Vélez-Rubio, Huércal, Vícar, Los Gallardos, Gérgal y Níjar.

En la provincia de Cádiz, un total de nueve municipios concentraron las actuaciones de lanzamiento/desahucio contabilizadas en su parque público de vivienda tanto en el año 2019 como en 2020, mientras que en 2021 se repartieron entre 15 localidades, y en 2022 entre doce municipios, que fueron Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Jerez, Olvera, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.

En lo que respecta a la provincia de Granada, también su capital registró actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público tanto en el año 2019 como en 2020, 2021 y 2022. En total, estos casos se produjeron en 15 municipios granadinos en el año 2019, en cinco en 2020, en 13 en 2021 y en siete en 2022, último año analizado, que fueron Granada capital, Cúllar, Guadalhortuna, Guadix, Fuente Vaqueros, Pinos Puente y Salobreña.

En la provincia de Huelva, las actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas se repartieron entre diez municipios en el año 2019, entre 14 en 2020, entre 13 en 2021 y entre once en el año 2022, que fueron, en concreto, Almonte, Ayamonte, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, La Antilla-Lepe, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros.

El número de municipios de Jaén en los que se contabilizaron casos de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas osciló entre un total de 27 en el año 2019 y de 14 tanto en 2021 como en 2022. En ese último año, estas actuaciones se registraron en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Bailén, La Carolina, Hinojares, Jabalquinto, Jaén, Linares, Mancha Real, Mengíbar, Sorihuela, Úbeda y Villacarrillo.

Con un número menor de localidades afectadas por actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas se situó la provincia de Málaga, donde estos casos se registraron en cuatro municipios en 2019, en dos tanto en 2020 como en 2021, y en seis en 2022, que fueron Archidona, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga, Ronda y Pizarra.

Finalmente, en un total de 23 municipios de la provincia de Sevilla se contabilizaron actuaciones de lanzamientos/desahucios en su parque público de viviendas, una cifra que se incrementó hasta los 26 en 2020 y hasta los 25 en 2021, y que se redujo hasta 22 en 2022.

En ese último año analizado, los 22 municipios sevillanos donde tuvieron lugar actuaciones de lanzamientos/desahucios en las viviendas de su parque público fueron Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Camas, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Écija, Huévar, Lora del Río, Mairena del Alcor, Morón, Los Palacios, La Puebla de Cazalla, La Rinconada, El Ronquillo, San José de la Rinconada, Utrera, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río, El Viso del Alcor y Sevilla capital.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!