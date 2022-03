Córdoba registró 152 ocupaciones de viviendas de enero a septiembre de 2021

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior tiene registrados un total de 1.994 hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles en Andalucía en los primeros nueve meses del pasado año 2021 --de enero a septiembre--, que son un 16,2 por ciento menos que los contabilizados en todo el año anterior, 2020, cuando se registraron 2.381.

Son datos que se extraen de una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por diputados del PP sobre ocupaciones ilegales, recogida por Europa Press, que informa sobre "hechos conocidos" de esas acciones, que incluyen tanto allanamientos de morada como usurpaciones, relativos a "cualquier tipo de inmuebles, sean viviendas residenciales o no, que, estando vacíos, han sido ocupados".

De acuerdo a esos datos, las ocupaciones ilegales de inmuebles ascendieron a un total de 1.994 durante los primeros nueve meses de 2021 --el periodo del que la respuesta ofrece cifras más actualizadas--, y a 2.381 en todo el año 2020, que supusieron un seis por ciento menos en relación a las 2.535 contabilizadas a lo largo de 2019, y casi el mismo número que se alcanzó en 2018, cuando se conocieron un total de 2.372.

Por provincias, Sevilla, con 565; Málaga, con 361, y Cádiz, con 318, fueron las que registraron un mayor número de hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2021, al igual que sucedió en todo el año 2020, cuando contabilizaron un 13,2% menos, un 6% más y un 5,7% menos de ocupaciones que en 2019, respectivamente.

En términos absolutos, por detrás de estas tres provincias andaluzas se situaron, en número de "hechos conocidos" de ocupación ilegal de inmuebles contabilizados por el Gobierno en los primeros nueve meses de 2021, Almería, con 249; Córdoba, con 152; Huelva, con 150; Granada, con 139, y Jaén, con 60.

La respuesta del Gobierno recoge también información sobre el número de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas resueltos a partir del tercer trimestre de 2018, desglosada por provincias, según la información de estadística judicial a que tiene acceso el Ministerio de Justicia, "proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial".

De acuerdo a esa información, en los juzgados de la provincia de Almería se resolvieron 61 juicios en los tres primeros trimestres de 2021 --de enero a septiembre--; en Cádiz, 116; en Córdoba, 30; en Granada, 83; en Huelva, 32; en Jaén, 20; en Málaga, 107, y en Sevilla, 92, de forma que el número de juicios verbales posesorios por ocupación ilegales de viviendas resueltos en toda Andalucía ascendió en dicho periodo de tiempo a 541.

La andaluza fue así la segunda comunidad autónoma con mayor número de dichos juicios resueltos entre enero y septiembre de 2021, sólo por detrás de Cataluña (614), y por delante de la Comunidad Valenciana, tercera con 329.

En todo el año 2020 fueron 558 los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas resueltos en Andalucía, de los que 138 corresponden a la provincia de Málaga, 129 a Cádiz, 91 a Sevilla, 79 a Granada, 39 a Huelva, 34 a Almería, 26 a Córdoba y 22 a Jaén.

