Córdoba registra un delito sexual cada dos días

La provincia de Córdoba registró un delito de índole sexual cada dos días en los tres primeros trimestres de este año 2022. Así lo pone de manifiesto el informe sobre criminalidad emitido por el Ministerio del Interior con datos registrados entre enero y septiembre, que contabiliza un total de 196 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que supone un 17,4% más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

La estadística que acaba de publicar el Ministerio del Interior especifican que entre enero y septiembre se cometieron 20 agresiones sexuales con penetración -5,3% más de violaciones que el año anterior-, y 176 de otro tipo de delitos sexuales -un 18,9% más-.

En Córdoba capital se registró el 62% de los delitos sexuales de toda la provincia: 122, aumentando un 15% con respecto al año anterior. Se contabilizaron 13 violaciones y 109 delitos sexuales de otra índole.

Respecto al global de criminalidad que reflejan los datos sobre la provincia de Córdoba, la estadística muestra que los delitos aumentaron un 23,8% en los tres primeros trimestres del año con respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 21.197 contabilizados por Interior.

Destacan, entre otros delitos, los 4.513 hurtos llevados a cabo, que aumentan un 42,5%. Por otra parte, se cometieron 968 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones -un 35% más-, y 271 robos con violencia e intimidación -un 30,9% más-.

Asimismo, en la provincia cordobesa se registraron 210 delitos de lesiones y riñas tumultuarias -11,1% más-; mientras, se contabilizaron 176 sustraciones de vehículos -19,7% más-, y se llevaron a cabo dos asesinatos -un 100% más que el año anterior-.

Por contra, la estadística baja en los delitos de tráfico de drogas, donde se registraron 113 entre enero y septiembre, lo que supone un -15,7% respecto al mismo periodo de 2021.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!