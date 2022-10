Córdoba es la provincia andaluza que peor saldo migratorio presenta tras la pandemia

La provincia de Córdoba es la que presenta peor saldo migratorio de toda Andalucía tras la pandemia, con bastante diferencia respecto al resto. De hecho, es la única que presenta dos ejercicio con el saldo migratorio en negativo, perdiendo más población a través de la emigración que la que gana a través de la inmigración.

Los datos vienen recogidos en el informe de pobreza y exclusión social de la provincia que ha presentado este martes la Red de Lucha Contra la Pobreza en Córdoba con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Son estadísticas elaboradas a partir del Instituto Nacional de Estadística, y revelan que en los últimos dos ejercicios Córdoba y Jaén fueron las únicas provincias con saldo negativo, con la particularidad de que Córdoba lo hizo durante dos años seguidos y con un aumento considerable.

Así, en la provincia de Córdoba durante el año 2020 se produjeron 14.075 inmigraciones frente a las 14.291 emigraciones, lo que supuso un saldo migratorio de -216, mientras que en 2021, esta diferencia de saldo migratorio aumentó hasta -2.020, ya que las inmigraciones fueron 13.912 y las emigraciones de 15.932.

El mismo documento detalla que el total de extranjeros que residen en Córdoba al cierre de 2021 es de 21.845 personas, la mayoría de ellas (42%) de nacionalidad europea. A los europeos, le siguen los americanos (sin distinguir norte y sur), con 6.746 residentes en Córdoba (30%), los africanos, con 3.976 (18%), los asiáticos, con 1.778 (8%), y los de Oceanía, con 20 (1%). Además, hay 35 ciudadanos apátridas residiendo en Córdoba.

Además, la cifra total de población extranjera con certificado de registro o tarjeta de residencia ha aumentado a 33.900 personas en el año 2021, frente a las 32.517 del año anterior. Todos estos datos son previos a la guerra de Ucrania, que previsiblemente habrá aumentado el saldo migratorio de todas las provincias andaluzas, incluida Córdoba.

