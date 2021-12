Córdoba mantiene a todos sus distritos sanitarios en nivel 0 de alerta sanitaria

A pesar del aumento de casos de los últimos días, toda la provincia de Córdoba se mantendrá en el nivel más bajo de alerta sanitaria por la Covid19, el nivel cero. Así lo ha comunicado la Junta de Andalucía este miércoles, tras la reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Córdoba, que ha analizado los datos epidemiológicos en la provincia relativos al coronavirus.

Dos meses después de la última reunión y, como seguimiento a los acuerdos obtenidos la pasada semana en el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han vuelto a reunir hoy presididos por los respectivos delegados territoriales de Salud y Familias.

Los comités han analizado los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación y se ha decidido mantener la totalidad de los distritos y áreas sanitarias de Andalucía en nivel 0, conforme a la Orden de la Consejería de Salud y Familias del 7 de mayo de 2021 y siguiendo los indicadores epidemiológicos establecidos (IA a 14 días, IA a 7 días, IA a 14 días en mayores de 65 años, pruebas PDIA, índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación).

Además, dichos comités han presentado en sus respectivos ámbitos el Plan de Alta Frecuentación activado por la Consejería con motivo del previsible incremento de la demanda en urgencias ante la llegada del invierno. El encuentro de hoy se suma al seguimiento continuo de la situación epidemiológica que mantienen en sus respectivas provincias.

Por distritos sanitarios, la situación más preocupante está en Córdoba capital, donde la incidencia esté en los 220 casos. En el distrito sanitario de Córdoba Sur la incidencia está ya en los 112 casos por cada 100.000 habitantes, en el Guadalquivir se va a más de 90 y en la zona norte sigue en riesgo bajo con 45. Además, hay un municipio con la incidencia disparada, Villaharta, donde se ha ido por encima de los 1.000 casos. En Villaviciosa de Córdoba se superan los 900.

En concreto, los municipios del Área Sanitaria Norte y que se mantienen en el nivel de alerta 0 son Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Los Blázquez, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey y Villaralto.

Por su parte, el Distrito Sanitario de Córdoba, que incluye la capital, sigue en el nivel 0, el mismo en el que continúan también las localidades del Distrito Guadalquivir, que son Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Guijarrosa, La Victoria, Montoro, Obejo, Palma del Río, Pedro Abad, Peñaflor --de Sevilla--, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, Villa del Río, Villafranca, Villaharta y Villaviciosa.

Por último, los municipios del Área Sanitaria Sur que también se quedan en nivel 0 de alerta son Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Tójar, Iznájar, La Rambla, Lucena, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Santaella y Zuheros.

Salud insiste en que las nuevas medidas se adoptarán por presión asistencial y no por incidencia acumulada

La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, ha insistido en que las medidas que vayan a adoptar en Andalucía contra el avance del covid-19 serán en función de la presión asistencial y no por incidencia acumulada.

García, en declaraciones a los periodistas durante su visita en Jaén a la Fundación Proyecto Hombre, ha rechazado pronunciarse sobre nuevas medidas de cara a la Navidad y ha incidido en que los datos se evalúan "día a día". "Las medidas que se adopten serán porque haya una presión asistencial que nos obligue a ello, no por una incidencia acumulada", ha dicho la viceconsejera.

García ha subrayado también que el nivel de vacunación de la población diana ya está en un 92 por ciento y ya se ha comenzado con la tercera dosis en personas de más de 60 años. Por eso, ha hecho hincapié en que desde la Junta por lo que se apuesta es por seguir recomendando a la población "prudencia y medidas de seguridad" ya que "junto a las vacunas siguen siendo las principales medidas de protección".

En este sentido, ha vuelto a hacer referencia a los estudios que señalan que el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad "evitan entre el 50 y el 75 por ciento de los contagios".

García también se ha referido al medio millón de personas en Andalucía que aún no se han vacunado, lo que representa el 6,8 por ciento de la población, y más de 139.000 personas que no han completado su vacunación, lo que supone "un peligro para la persona que no lo ha hecho, pero también es un peligro para las personas con las que convive".

En este punto, ha hecho un llamamiento "de responsabilidad para que las personas que no se hayan vacunado, lo hagan" porque "tenemos claro que la vacuna salva vidas y evita que la persona llegue al hospital con una enfermedad grave". De hecho, ha señalado que con la tasa de incidencia actual "no llega a las 300 personas hospitalizadas" cuando en el mes de febrero había 5.000 hospitalizadas.

Por todo ello, ha dicho que hay que estar "muy vigilantes con los datos" y los más importantes son los de hospitalización y de presión asistencial en atención primaria y "habrá que tomar decisiones si la presión asistencial y la presión en Atención Primaria nos obliga a ello".

Asimismo, ha señalado que habrá que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre la petición del certificado covid para acceder a centros sociosanitarios y hospitales.

"Día a día iremos valorando y viendo las medidas que podemos tomar", ha dicho García, al tiempo que ha confirmado el aumento semanas de primeras vacunas, que "se están duplicado", y de descargas de certificados covid.

Sobre la reducción de aforos recomendada por el Ministerio de Sanidad de cara a las celebraciones navideñas, la viceconsejera ha vuelto a manifestar la necesidad de contar "una ley estatal de pandemia o una modificación de la ley de Salud Pública que nos dé cobertura a todas las comunidades autónomas de una manera igualitaria, con equidad" porque al final los jueces "cogen y aplican la ley que existe" y hacen "diferentes interpretaciones".

Ha señalado que las previsiones del Ministerio respecto a Andalucía eran que el pico de la crecida en el número de contagios llegara el 15 de diciembre, pero desde la Junta se estima que "será un poco más tarde".