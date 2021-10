El Consultivo respalda la modificación del contrato de transporte aéreo de órganos para trasplantes que tramita la Junta

El Consejo Consultivo de Andalucía ha realizado un dictamen favorable, que resulta preceptivo, respecto a la modificación del contrato para el transporte aéreo de órganos y personal sanitario para trasplantes que está tramitando la Consejería de Salud y Familias como consecuencia de la situación generada por la pandemia y a fin de incrementar el número de vuelos que realiza la empresa contratista.

En el dictamen, consultado por Europa Press, el órgano consultivo, con sede en Granada, se ha pronunciado sobre si esta modificación del contrato viene motivada por razones de interés público y si está ajustada a derecho.

El expediente remitido al Consejo Consultivo incluye una memoria justificativa elaborada por el coordinador autonómico de Trasplantes en la que se expone la necesidad de modificar el contrato como consecuencia de la situación generada por la pandemia de coronavirus, que ha provocado en Andalucía una caída de la donación de órganos (un 25%) y de los trasplantes (un 23%).

Según la memoria, en algunas comunidades autónomas se ha llegado durante la pandemia a una situación de colapso hospitalario y se han visto obligadas a cerrar momentáneamente sus programas de trasplante, mientras que en Andalucía se ha preservado la actividad de trasplante "a toda costa, considerándola actividad urgente y esencial".

Al no cerrarse los programas de trasplante en Andalucía, están llegando órganos de otras comunidades que no los pueden utilizar y que son "extremadamente valiosos" en estos momentos, en los que en la comunidad no está habiendo órganos "al ritmo que estábamos acostumbrados".

En condiciones habituales se cuenta con la colaboración de AENA para el traslado de neveras entre ciudades muy lejanas, en las que no se puede utilizar transporte terrestre. Sin embargo, "en la situación actual de pandemia, es muy difícil el transporte aéreo en aviones comerciales porque han disminuido drásticamente los horarios y el tiempo destinado a las escalas es inasumible para la viabilidad de los órganos".

Por esta razón son necesarios los traslados aéreos de los órganos al amparo de este contrato, pues la situación actual vinculada con la pandemia "está impactando de lleno en el delicado equilibrio entre órganos donados y receptores en lista de espera, dentro y fuera de la comunidad andaluza, con un incremento de necesidades de servicio de transporte aéreo para trasplantes, a lo cual hay que dar respuesta por la trascendencia en vidas humanas que significa", agregan la memoria elaborada por el coordinador autonómico de Trasplantes.

Por ello se concluye que resulta imprescindible incrementar el número de vuelos a realizar por la empresa contratista, en las mismas condiciones con las que se está realizando actualmente el servicio de transporte aéreo, extremos con los que está de acuerdo la entidad que se encarga de este servicio.

La modificación propuesta supone un total de 179.958 euros, lo que supone un incremento del 25 por ciento sobre el importe inicial de adjudicación, con un desglose de 149.965 euros en 2021 y 29.993 euros en 2022.

El Consejo Consultivo de Andalucía ve "fuera de toda duda" que la modificación responde a un interés público. Agrega que el impacto de la pandemia sobre los sistemas hospitalarios y el ritmo de recepción y trasplante de órganos, así como sobre el transporte aéreo en aviones comerciales es un hecho notorio que no podía prever el poder adjudicador.

Dado que no se altera la naturaleza global del contrato, ni el incremento del precio resultante de la modificación excede del 50 por ciento del valor del contrato, como exige la normativa, el órgano consultivo estima que resulta ajustada a Derecho.