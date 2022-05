Las competencias específicas, clave de la enfermera escolar

El perfil ideal de la enfermera escolar es aquel que tenga la experiencia y formación que le hayan proporcionado las competencias específicas clave para desarrollar su actividad en los centros educativos, tales como gestionar adecuadamente los recursos escolares en materia de salud, saber cómo educar en salud y promover hábitos de vida saludables, identificar las patologías más frecuentes en el ámbito escolar, actuar en situaciones de urgencia y emergencia, detectar situaciones de riesgo en el medio familiar, y conocer cómo llevar a cabo trabajos de investigación que contribuyan a la mejora de los cuidados de toda la comunidad escolar.

Todas estas competencias han sido adquiridas por unas 60 enfermeras cordobesas que han realizado recientemente el curso de Experto Universitario en Enfermería Escolar organizado bajo formato on-line por el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, de seis meses de duración. Un curso universitario de formación de posgrado de 20 créditos ECTS, impartido por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS, del Consejo General de Enfermería) para diplomados (DUE) y graduados en Enfermería a través de su plataforma educativa, y con título acreditado y expedido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Este curso, junto a otros de formación continuada en formato también on-line y talleres presenciales gratuitos en la sede del Colegio que se vienen desarrollando actualmente, forma parte de la oferta formativa que el Colegio ofrece a sus colegiados, y volverá a ofertarse, junto a otros cursos de Experto Universitario, en el segundo semestre de este año 2022. Estos cursos de Experto cuentan con una subvención del Colegio, a través del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), que cubre el 50% de su coste total a las enfermeras y enfermeros que lo realizan.

El curso de Experto Universitario en Enfermería Escolar es de especial relevancia e interés en el contexto actual, cuando no solo la profesión enfermera, sino también las asociaciones de docentes, de familias y de pacientes cordobeses y andaluces están demandando la implantación de la figura de la enfermera escolar, como profesional que se sitúe al frente de los planes de salud de cada centro educativo y desarrolle una verdadera Educación para la Salud en los colegios e institutos, especialmente entre los niños y jóvenes.

No en vano, y como afirma una de las docentes de este curso de Experto Universitario, Alba Soilán Enríquez, “el ámbito educativo es un espacio especialmente sensible, en el que conviven diferentes grupos de edad, alumnos, padres, personal docente y no docente, cada uno de ellos con sus necesidades especiales de salud. Hay que recordar que en este ámbito se detectan con facilidad los primeros síntomas y signos de pertenecer a un grupo vulnerable de la población, como por ejemplo, el alumno maltratado infantil, enfermedades crónicas o violencia de género, entre otros. Para ello, la Enfermería Escolar debe especializarse en su abordaje”.

Liderazgo Enfermero

Respecto al plan de estudios de este curso de Experto Universitario consta de los siguientes apartados principales: gestión, administración y educación sanitaria en el centro escolar; actuación enfermera ante las patologías más frecuentes en el entorno escolar; papel de la enfermera escolar en situaciones de especial manejo; e investigación y Trabajo Fin de Experto.

Todos ellos contenidos importantes, aunque Alba Soilán -enfermera del Servicio de Humanización, Información y Atención al Usuario del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y también vocal de Innovación e Investigación de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE)- destaca el Liderazgo Enfermero como cuestión clave en la Enfermería Escolar, ya que con él “podremos desarrollar los cuidados enfermeros realizando una buena gestión de los recursos sanitarios, convirtiéndolos en un beneficio no sólo para la salud de la comunidad educativa, sino también para el propio sistema sanitario, reduciendo gastos y consiguiendo, entre otros múltiples ejemplos que podrían citarse, una buena adherencia al tratamiento de los alumnos con enfermedades crónicas o la prevención de las mismas, como puede ser la diabetes tipo II”.

Asimismo, la docente de este curso también resalta, entre los principales conocimientos que se adquieren, los cuidados a alumnos con patologías crónicas, la elaboración de programas de Educación para la Salud a través de recursos TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y el desarrollo de proyectos de investigación.

Todo ello sin olvidar la parte dedicada a la práctica diaria de la enfermera escolar en el entorno del recreo, del comedor, ante situaciones especiales de determinadas patologías, y en lo concerniente a la educación sanitaria y a la detección precoz de trastornos alimenticios o situaciones de abuso; contenidos que algunas de las enfermeras cordobesas que lo han cursado, como Rosell de la Oliva Ramírez, destacan como de mayor interés.

“Existe una demanda real de enfermeras escolares que descarguen de esta responsabilidad que no le corresponde a los profesores, dando tranquilidad a los padres”, señala Rosell de la Oliva

Rosell de la Oliva, con 25 años de experiencia profesional en Córdoba y actualmente enfermera en Atención Primaria del distrito sanitario Córdoba, explica que su principal motivación para realizar este curso ha sido que “existe una demanda real de enfermeras escolares para responder a las necesidades que se presentan en este ámbito, que den respaldo y garantías de una correcta atención a la comunidad educativa y descarguen de esta responsabilidad que no le corresponde a los profesores, dando tranquilidad a los padres”.

En relación a la metodología del curso, es totalmente on-line, y el alumno pauta su propio ritmo de trabajo. Hay clases asíncronas, es decir, grabadas, y síncronas, que son en directo pero que también se graban por si el alumno no puede asistir. Junto al temario y otra documentación complementaria, las enfermeras que lo imparten van elaborando las actividades correspondientes de cada unidad y al final del curso deben presentar un Trabajo Fin de Experto, que consiste en la elaboración de un proyecto de investigación. Una metodología muy bien valorada por las enfermeras participantes, ya que, como resalta Rosell de la Oliva, “las clases en directo son interesantes, y en caso de no poder conectarte en ese momento puedes acceder a su contenido después desde la plataforma, lo que supone una facilidad, ya que en Enfermería los turnos de trabajo a veces no son controlables”.

La figura de la enfermera escolar

La implantación de la enfermera escolar es una de las diez demandas que conforman el Decálogo justo e inaplazable de la Enfermería cordobesa que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba trasladó a la opinión pública a principios de este año. Entre otras funciones, las enfermeras escolares son las profesionales llamadas a trabajar desde el interior de cada centro educativo en hábitos de vida saludables, higiene personal, prevención de las adicciones, de la obesidad, salud sexual, vacunación, y atención a los alumnos con enfermedades crónicas, entre otras.

Sin la figura de la enfermera escolar, los centros educativos serán siempre puntos calientes de riesgos para la salud afirma Alba Soilán

La Administración sanitaria debería implantar la Enfermería escolar en cada centro educativo porque, como recuerda Alba Soilán, “tienen la obligación y la responsabilidad de ofrecer a todos los alumnos una educación integral, segura y que proteja su salud. Sin la figura de la enfermera escolar, los centros educativos serán siempre puntos calientes de riesgos para la salud, y quiero recalcar que me refiero tanto a la salud física como a la salud mental”.

Por su parte, para la enfermera cordobesa Rosell de la Oliva, es imprescindible que se implante la figura de la enfermera escolar “porque hay que dar respuesta a las necesidades de los alumnos con la mayor garantía de asistencia de calidad y seguridad. Los profesores no pueden asumir esa responsabilidad, no tienen la formación necesaria y no son sus competencias”.

Más información sobre los cursos y talleres organizados por el Colegio de Enfermería de Córdoba en este enlace.