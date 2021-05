El Colegio de Enfermería de Córdoba guarda un minuto de silencio por los sanitarios y pide más estabilidad para las enfermeras

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería que se celebra este miércoles, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha recordado la necesidad de una mayor estabilidad profesional para los enfermeros y enfermeras cordobeses, por lo que ha reclamado tanto a la Consejería de Salud y Familias como al sector privado un sistema que garantice mejores condiciones laborales y luche contra la excesiva contratación temporal y la precariedad.

Este sistema debe adecuar las ratios enfermera-paciente donde Córdoba, con una ratio de 548 profesionales por cada 100.000 habitantes, continúa siendo la 16ª provincia española con la ratio más baja y necesitaría un mínimo de 1.725 enfermeras y enfermeros más para alcanzar la media europea.

De igual manera, el Colegio ha demandado a la Administración sanitaria la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar, que vaya más allá de la labor que prestan actualmente las enfermeras referentes escolares que gestionan telefónicamente los casos de Covid-19 en los centros educativos y que estén presentes en cada colegio con funciones diversas no solo relacionadas con la atención a posibles accidentes, sino para potenciar la educación para la salud, fomentando hábitos de vida saludable, pautas correctas de alimentación, higiene personal, prevención de adicciones, salud sexual y bucodental, entre otras cuestiones.

El Colegio de Enfermería de Córdoba también ha felicitado en este Día de la Enfermería a todos los profesionales de la sanidad pública y privada de la provincia por su trabajo durante la pandemia, con el que han logrado el mayor reconocimiento de la sociedad cordobesa, que califica su labor con un 9,09 de nota media, según los resultados de la encuesta Valoración de la profesión enfermera por parte de los ciudadanos de Córdoba realizada por el Colegio cordobés. Una encuesta hecha pública el pasado mes que demuestra que “los aplausos iniciales de los cordobeses se han convertido en realidad”, según el presidente en funciones del Colegio, Enrique Castillo.

Problemática en las residencias

Por otro lado, el Colegio ha denunciado la “necesidad imperiosa” de profesionales de Enfermería que están teniendo las residencias de mayores cordobesas, que en los últimos meses están registrando grandes dificultades para la contratación de enfermeros y enfermeras.

Paralelamente, también ha puesto de manifiesto la discriminación existente por parte de la Junta de Andalucía que, al encuadrar a las enfermeras en el grupo A2 en lugar del A1 de la Administración pública, “las considera profesionales de segunda categoría en la escala laboral, cuando la Enfermería es un Grado universitario como otras carreras como Derecho, Biología o Economía, que sí están encuadradas en el grupo A1”, recuerda Enrique Castillo. Una clasificación que cercena sus posibilidades de desarrollo profesional, les impide acceder a determinados puestos y limita su salario.

“En el segundo Día Internacional de la Enfermería que celebramos en el contexto de la pandemia del coronavirus queremos recordar que los ciudadanos cordobeses no tienen dudas del papel y compromiso demostrado por las enfermeras, que han soportado riesgos en la pandemia más allá de lo razonable. Una pandemia que ha sacado a la luz las carencias sanitarias de todo el país, y que ha evidenciado que la sanidad no contaba con todos los recursos necesarios, por lo que en este Día de la Enfermería es necesario recordar que las palabras y los compromisos de la Administración no pueden caer en saco roto”, ha recordado Castillo.

Por ello, el Colegio se ha sumado al minuto de silencio convocado por el Consejo General de Enfermería de España (CGE) con el fin de homenajear a todos los sanitarios fallecidos por la Covid-19 y a los que continúan luchando contra el coronavirus.

CSIF reivindica el papel del personal de enfermería en la lucha contra la Covid-19

Por otro lado, CSIF Córdoba ha destacado la labor fundamental de este personal para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el servicio en atención primaria y comunitaria, especializada y sociosanitaria, además de que también proporciona atención en situaciones de emergencia y es esencial para lograr una asistencia sanitaria universal en momentos como los actuales marcados por la pandemia. La enfermería es el pilar más cercano al paciente y como tal, desde CSIF, reivindicamos su papel fundamental en todos los aspectos de la salud.

El sindicato ha recordado que la Organización Mundial de Salud (OMS) estimó que, para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la salud y el bienestar para todos del 2020 a 2030 habría que contratar a 9 millones de nuevos profesionales de la enfermería en todo el mundo. CSIF ha señalado que existe un déficit crónico de este personal sanitario, lo que supone uno de los principales obstáculos para prestar servicios de atención sanitaria eficaces a quienes más los necesitan. Además, la escasez de profesionales de enfermería se continuará agudizando en los años venideros por el envejecimiento de la plantilla y la salida de profesionales a otros países que les ofrecen mejores condiciones laborales.

Por tanto, el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba ha reivindicado el aumento de la plantilla de Enfermería adecuado a las necesidades actuales que permita aproximar a la provincia a la ratio de los países de la OCDE, además de con una mayor dotación de recursos e investigación. En Córdoba, según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Agencia Pública Sanitaria Alto Guadalquivir, había contabilizadas a finales de 2020 un total de 3.073 profesionales de Enfermería.

La central sindical ha resaltado que el personal de enfermería representa más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo, y presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. Incluso con la evolución a un sistema con gran cantidad de recursos tecnológicos y habiendo ganado cada vez más competencias en su labor asistencial, la cercanía al paciente y a sus familiares continúa siendo una de las características básicas de su ejercicio, lo que facilita una atención sanitaria más humanizada centrada en el cuidado personal e individualizado del paciente.

“Desde CSIF creemos firmemente que estas competencias deben actualizarse, mejorarse y ampliarse, realizando una revisión de competencias y funciones por categorías además de la inclusión de nuevas especialidades y el acceso excepcional a las mismas para las enfermeras”, ha apuntado el Sector de Sanidad del sindicato.

CSIF Sanidad Córdoba ha afirmado que “este personal ha demostrado siempre su valía y compromiso con la población, aunque a veces este no haya sido reconocido, al mismo tiempo que durante la crisis sanitaria que estamos sufriendo ha quedado patente su plena vocación y profesionalidad para con las personas que han tenido la desgracia de sufrir en sus carnes o en las de sus seres queridos la C-19, un esfuerzo y un sacrificio realizados en pro de la salud de la población merece un reconocimiento sincero y continuo de todos”.