Científicos cordobeses descubren que un herpesvirus contribuye al deterioro crónico del sistema inmunitario

Los linfocitos T son las células del sistema inmunitario encargadas de la defensa ante los virus o las alteraciones celulares producidas en procesos cancerígenos. Son capaces de generar memoria y reconocer al “enemigo” de manera que acortan sus tiempos de respuesta en las reinfecciones. Al proceso de deterioro del sistema inmunitario con la edad se le denomina inmunosenescencia. Este envejecimiento del sistema inmunitario además de ser cronológico puede depender de otros factores. Uno de ellos es, según un estudio de un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba/ Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el herpesvirus citomegalovirus, capaz de acelerar el desgaste del sistema inmunitario independientemente de la edad.

El citomegalovirus (CMV) es un herpes virus muy común, con una prevalencia muy alta que aumenta con la edad, pero que no genera ningún tipo de sintomatología. Al igual que los virus labiales, el CMV de vez en cuando se reactiva y el sistema inmunitario vuelve a generar memoria contra él. “Este virus, a diferencia de otros, genera un impacto fuerte en el sistema inmunitario. Lo desgasta considerablemente ya que genera mucha memoria al tener que estar controlándolo constantemente”, añade la investigadora.

El grupo de investigación, liderado por el Prof. Solana junto con la investigadora emergente Dra. Alejandra Pera y el investigador Fakhri Hassouneh, lleva años analizando si las alteraciones y el desgaste del sistema inmunitario se debían a la edad o al citomegalovirus. En sus últimos estudios han analizado individuos sanos de tres grupos de edad (jóvenes, de mediana edad y mayores), en total 119 personas, organizadas en dos grupos: infectados y no infectados por CMV. La selección de los donantes sanos del estudio se realizó a través de centros de salud, personal de la universidad y el hospital y estudiantes de la UCO, así como donantes de una colección de individuos sanos alemanes. Asimismo y durante la estancia predoctoral del investigador Hassouneh, el grupo ha colaborado con el equipo de investigación del profesor Graham Pawelec, de la Universidad de Tubinga (Alemania).

Según indica la Dra. Alejandra Pera, se ha podido observar que la infección por este virus en algunas personas induce a la expansión de células que son pro-inflamatorias y pro-aterogénicas, es decir, capaces de causar diferentes trastornos vasculares e, incluso, de incrementar un 20% las probabilidades de padecer alguna enfermedad cardiovascular. “No todas las personas que contraen el virus generan ese tipo de células, pero aquellas que lo hacen, éstas se van acumulando y cuando pasan un umbral, un porcentaje, pueden provocar problemas severos”, afirma Alejandra Pera. Actualmente, el grupo de investigación está estudiando el comportamiento de estas células en pacientes con cardiopatías como la estenosis aórtica, para ver cuál sería el umbral que les permita definir el factor de riesgo. Simultáneamente, se encuentran trabajando en un estudio enfocado en la repercusión del citomegalovirus con respecto a la COVID-19 y su impacto en el sistema inmunitario. “La ventaja de saber que todo esto puede tener un origen vírico es que lo podríamos atajar. Si no guardase relación exclusiva con la edad, no la podríamos frenar", concluye la investigadora Alejandra Pera.

Esta investigación ha sido financiada por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad de España, subvención número PI16 / 01615 (a RS) y PI19 / 00075 (a AP), cofinanciada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional “Una manera de hacer Europa”, y con el apoyo de la Comisión Europea en virtud del Acuerdo de subvención FP7 / 2007-2011 / 259679, Investigación integrada sobre los determinantes del desarrollo del envejecimiento y la longevidad, “IDEAL”, (para PES y GP). Además, parte del estudio también ha sido financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo “El FSE invierte en tu futuro ”.

Referencia

Hassouneh F, Goldeck D, Pera A, van Heemst D, Slagboom PE, Pawelec G, Solana R. Functional Changes of T-Cell Subsets with Age and CMV Infection. International Journalof Molecular Sciences. 2021; 22(18):9973. https://doi.org/10.3390/ijms22189973

Martina Formentini, BSc, Ana Navas, PhD, Fakhri Hassouneh, PhD, Nelson Lopez-Sejas, PhD, Corona Alonso, PhD, Raquel Tarazona, PhD, Rafael Solana, PhD, Alejandra Pera, PhD, Impact of Cytomegalovirus and Age on T-Cell Subsets Defined by CD161, CD300a, and/or CD57 Expression in Healthy Andalusians, The Journals of Gerontology: Series A, Volume 76, Issue 11, November 2021, Pages 1946–1953, https://doi.org/10.1093/gerona/glab140