Las carpas solo se instalarán en algunos colegios públicos y empezarían a colocarse a finales de mayo

Ni todos los centros docentes públicos de Córdoba tendrán carpas para dar sombra en los patios y ni su instalación sería inminente, sino para finales de mayo. Estas son las principales conclusiones de la reunión mantenida este miércoles entre la Plataforma Niñ@s del Sur, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital, Antonio Álvarez; y el director general de la delegación.

En el encuentro, Álvarez comunicó a la organización que el Consistorio cuenta con 104 carpas, aunque 87 se utilizarán para la Feria de Nuestra Señor de la Salud. Por tanto, “sólo habría unas diez o 12” para repartir entre todos los colegios públicos de la capital, “un número totalmente insuficiente” y que podría repartirse entre ocho y nueve centros.

Desde la plataforma aseguran que, aunque el concejal reconoció que la falta de sombras en los colegios “es un problema, no es una emergencia”. Igualmente, al no disponer de personal propio, la empresa encargada del montaje y desmontaje no podría empezar a instalarlos hasta el 22 o 24 de mayo, además de su elevado coste. Ante ello, la asociación denuncia que “algo así no pasaría si contaran con personal propio suficiente y tuvieran que recurrir a servicios privados externalizados como , por cierto, les obliga el acuerdo que por unanimidad emanó del Pleno Municipal de septiembre de 2019”.

Como propuesta, las familias han presentado a Álvarez la posibilidad de plantar árboles en los colegios, una iniciativa que “se ha comprometido a estudiar”. “Esta medida ofrece sombreado y bajaría la temperatura de los patios, aunque ni es viable en todos los colegios ni soluciona por sí sola el problema, afirma aún así la plataforma, que enviará al concejal un listado con todos aquellos colegios que tienen zona de tierra para plantar o alcorques vacíos por árboles cortados o caídos.